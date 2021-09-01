Для перехода Супряги не хватило нескольких минут

Владиславу Супряге тотально не везет в 2021 году. Фото: "Динамо"

"Динамо" и итальянский "Специя" не успели оформить трансфер форварда 21-летнего Владислава Супряги. Клубы не уложились в отведенное время - до 1 сентября.

Как сообщает Calciomercato.it, руководство "Динамо" и "Специи" вели переговоры о переходе форварда Владислава Супряги. Итальянский клуб хотел арендовать украинца с правом выкупа.

Однако трансфер не состоялся из-за того, что стороны не успели вовремя его завершить. По данным источника, на сделку клубам не хватило 15 мин.

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Ранее сообщали, что киевляне отдали форварда в аренду во французский "Труа". Также интерес к украинцу приписывали "Салернитане", "Сампдории", "Дженоа", "Торино", "Удинезе" и "Кальяри". Однако до продажи дело так и не дошло.Супряга потерял место в основе "Динамо" в начале года.