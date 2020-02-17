Цуренко проиграла в финале турнира в Каире

 
Ексклюзивы
1/5
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
3 Просмотров: 4437
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2259
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 801
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1314
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2205
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2394
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5184
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4239
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 918
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 8883
Фото
Все фото
14
7
15
9
11
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Видео
Все видео
"Лацио" победил "Интер" и вышел на второе место в Серии А
"Лацио" победил "Интер" и вышел на второе место в Серии А
Смортсмен-любитель побил мировой рекорд в беге
Смортсмен-любитель побил мировой рекорд в беге
"Бенфика" проиграла последнюю игру перед "Шахтером"
"Бенфика" проиграла последнюю игру перед "Шахтером"
Родригеш снова забил в Турции
Родригеш снова забил в Турции
"Аталанта" Малиновского победила "Рому" Фонсеки
"Аталанта" Малиновского победила "Рому" Фонсеки
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 801
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 918
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2457
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1197
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1845
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
16 февраля 2020
Просмотров: 396
Україна змінилася
– Шукаю викладачів англійської, які розуміють, що живуть в Україні, – каже Анна. Вибирає школу для вивчення іноземної мови в ...
понедельник, 17 февраля 2020 08:57

Цуренко проиграла в финале турнира в Каире

  Комментировать
Цуренко проиграла в финале турнира в Каире
Леся Цуренко была в шаге от победы. Фото: рейтер

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла в финале турнира ITF в Каире (Египет) румынке Ирине Бегу - 4: 6, 6: 3, 2: 6.

Теннисистки устроили яркое начало матча, оформив по два брейка. После этого на корте шла равная борьба. Румынка выиграла сет благодаря брейка в девятом гейме, сообщает "24 канал"

Во второй партии теннисистки продолжили нестабильно играть на своей подаче. Цуренко дважды не защитила подачу, но оформила три брейк и взяла партию.

Судьба матча, а затем и титула решалась в третьем сете. Первой шаг к победе сделала украинка. Цуренко оформила брейк на старте сета, но 29-летняя Бегу сразу отплатила той же монетой.

В шестом гейме Бегу оформила очередной брейк, после чего защитила подачу и повела 5: 2. Румынка выиграла матч, оформив брейк в последнем гейме - 6: 2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женская сборная Украины узнала соперника в плей-офф Кубка Федерации

Для Леси Цуренко это был первый финал с 6-го января 2019 года. Тогда в финале турнира WTA в Брисбене украинка проиграла Плишкова. В текущем рейтинге сильнейших теннисистом украинка занимает 129 позицию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Цуренко проиграла в финале турнира в Каире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

На вершине Эвереста нашли телефон проститутки

Самое читаемое
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
29
 2 Просмотров: 290580
Археологи нашли золотой саркофаг
Археологи нашли золотой саркофаг
8
 Просмотров: 35570
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
 Просмотров: 27189
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
14
 Просмотров: 26452
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
 1 Просмотров: 15976
Спорт
"Лацио" победил "Интер" и вышел на второе место в Серии А
"Лацио" победил "Интер" и вышел на второе место в Серии А
 Просмотров: 27
Дайте забить гол – "Ювентус" отомстил провокатору Матерацци
Дайте забить гол – "Ювентус" отомстил провокатору Матерацци Просмотров: 693
Русские хотели заиграть Зинченко за свою сборную – тренер "Уфы"
Русские хотели заиграть Зинченко за свою сборную – тренер "Уфы" Просмотров: 1044
Французский биатлонист отобрал титул чемпиона мира в Дмитрия Пидручного
Французский биатлонист отобрал титул чемпиона мира в Дмитрия Пидручного
 Просмотров: 666
Смортсмен-любитель побил мировой рекорд в беге
Смортсмен-любитель побил мировой рекорд в беге
 Просмотров: 1836
Больше всего комментируют
6
Зеленский повторяет судьбу Ющенко
5
Договариваемся о возвращении 200 пленных - Зеленский
4
Вашингтон не даст России достроить "Северный поток-2"
3
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
3
"Центризм, но не тот, к которому мы привыкли" - Корниенко объявил идеологию партии "Слуга народа"
Голосов: 492
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua