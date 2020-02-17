Цуренко проиграла в финале турнира в Каире

Леся Цуренко была в шаге от победы. Фото: рейтер

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла в финале турнира ITF в Каире (Египет) румынке Ирине Бегу - 4: 6, 6: 3, 2: 6.

Теннисистки устроили яркое начало матча, оформив по два брейка. После этого на корте шла равная борьба. Румынка выиграла сет благодаря брейка в девятом гейме, сообщает "24 канал"

Во второй партии теннисистки продолжили нестабильно играть на своей подаче. Цуренко дважды не защитила подачу, но оформила три брейк и взяла партию.

Судьба матча, а затем и титула решалась в третьем сете. Первой шаг к победе сделала украинка. Цуренко оформила брейк на старте сета, но 29-летняя Бегу сразу отплатила той же монетой.

В шестом гейме Бегу оформила очередной брейк, после чего защитила подачу и повела 5: 2. Румынка выиграла матч, оформив брейк в последнем гейме - 6: 2.

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Для Леси Цуренко это был первый финал с 6-го января 2019 года. Тогда в финале турнира WTA в Брисбене украинка проиграла Плишкова. В текущем рейтинге сильнейших теннисистом украинка занимает 129 позицию.