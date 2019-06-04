Что ждать от Виктора Скрипника на посту главного тренера "Зари"

49 летний Виктор Скрипник возглавил луганскую "Зарю". Украинский специалист подписал контракт на три года с новым клубом. На этом посту Скрипник заменил Юрия Вернидуба, который работал с "Зарей" последние 8 лет.

Виктор Скрипник родился в Новомосковске, что в Днепропетровской области. Играл за запорожский "Металлург" 5 сезонов. После чего присоединился к "Днепра". Тогдашний наставник клуба немец Берд Штанге помог в 1996 году Скрипнику перейти в "Вердер". Сумма трансфера составила 1 5000000 немецких марок.Видиграв 7 сезонив.З "Вердером" Скрипник смог выиграть первенство Германии и дважды завоевать Кубок страны. В 34 года за постоянных травм вынужден был завершить карьеру. После этого пошел учиться на тренера. Прошел все ступени тренерской работы в "Вердере" после чего в 2014 году возглавил главную команду. На посту продержался два года. В 2016 году был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

Автор: bundesliga.de Скрипник обладатель Серебряной салатницы



Прошлым летом возглавил "ФК Рига" - бывший "Сконто" - , где за сезон сделал золотой дубль. Не захотел продолжать работу в Латвии. Журналисты называли имя Скрипника среди возможных кандидатов на пост тренера "Динамо". Имел предложения от различных клубов, но выбрал "Зарю".

Важный момент, что Скрипник фактически возвращается домой. "Заря" проводит собственные матчи в Запорожье. Этот город не чужой для нового тренера. В свое время он здесь играл за местный "Металлург" 5 сезонов. Не будет никаких проблем с адаптацией, понимание в какую среду попал.

"Заря" в этом сезоне провалилась на всех фронтах. Подопечные Вернидуба не смог пройти ни в группу Лиги Европы, ни выиграть бронзовые награды, ни побороться за Кубок страны. Слухи о возможной отставке Вернидуба раздавались весь сезон. После поражения от "Лейпцига" в квалификации Лиги Европы Юрий Николаевич сам попросился в отставку, но она не была принята руководителями команды. Понятно, что тренер за 8 лет уже выжил себя в конкретной команде. Нужны были новые вызовы, как самому Вернидуб, так и игрокам.

В этом сезоне "Заря" провалилась на всех фронтах



Похоже, что боссы луганского клуба поняли всю бесперспективность ситуации, поэтому решили готовить изменения в тренерском штабе. Сразу после отставки Вернидуба у команды появился новый главный тренер. Можно предположить, что переговорить шли еще в течение сезона. Возможно, даже с этим связаны не лучшие результаты "Зари" в апреле - мае. Вернидуб и игроки уже понимали, что в новом сезоне будет новый тренер.



В свое время Скрипник начинал в "Вердере" в роли детского тренера. Прошел все команды пока не возглавил первую. Все это должно быть очень важно. "Заря" имеет в своем составе много молодых игроков, которым нужно пройти процесс становления. В этом как раз Скрипник может очень помочь.

"Вердер" Скрипник возглавил в момент, когда команда катилась вниз, была близкой к дна турнирной таблицы. Ему удалось преодолеть кризис и вывести команду в середину турнирной таблицы. Нечто похожее сейчас происходит в "Заре", где результаты команды откровенно скатились. Речь не идет о вылете (тем более, что сезон завершился), но кардинальные изменения просто необходимы, как в плане построения игры, так и состава команды.

Скрипник имеет опыт антикризисного менеджера



После первого периода в Бремене начался кризис, стоившей Скрипнику места тренера. Здесь главным стала постоянная смена состава. "Вердер" жил за счет продажи игроков, поэтому каждый сезон нужно было лепить новую команду. Вместо лидеров приходили молодые игроки, которым точно не хватало опыта. Конечно, для самого Скрипника это также был первый опыт самостоятельной работы, поэтому понятно, что рано или поздно, будут спады. В определенный момент он просто потери контроль над командой.

Большой авантюрой было сразу идти работать в другой клуб. Нужно было проанализировать собственные ошибки, сделать выводы, еще поучиться. Здесь стоит отдать должное Скрипнику, который на время взял паузу в работе. Оставался в структуре "Вердера", но не принимал другой команды. Хотя ходили разговоры о российских ( "Локомотив"), украинских ( "Днепр") командах. Нужно было выбрать вариант, чтобы восстановить ротацию и не иметь дополнительного давления. Идеальной для этого стала "Рига". Латвийский чемпионат откровенно не самый сильный. Можно было спокойно вернуться в профессию. В прошлом сезоне Скрипник выиграл все, что только можно на уровне Латвии, хотя в квалификации еврокубков не смог сотворить чудеса. Новым вызовом стала "Заря".

Автор: Официальный сайт "Риги" Чемпионство с №Ригой"

В первую очередь, Виктор Скрипник - немецкий тренер, он именно в Германии учиться профессии, получил знания. При том, что он прекрасно понимает реалии Украины несмотря на жизнь за границей. Его подход к работе точно должно отличаться от системы работы украинской школы. По построению игры Скрипник постоянно в поиске. Схема может меняться с 4-2-3-1 к классическим 4-4-2. Немецкий опыт не прошел мимо. Поэтому Скрипник сторонник довольно силового футбола. Игра строится через активность флангов и наличие силового нападающего. По подбору игроков "Заря" подходит под такой футбол. Стоит только поработать над усилением отдельных позиции. В первую очередь середины поля и центра защиты. Не стоит точно ждать большого количества новичков летом. Интересных фланговых игроков в "Заре" хватает.

Скрипник - немецкий тренер, а не украинский

Самой большой проблемой для Скрипника является то, что он пришел в чисто тренерскую команду. В "Заре" именно Вернидуб был главной движущей силой. Именно тренер подбирал игроков под свое видение, помогал игроков развиваться или возвращаться после неудачных вызовов в других командах. Изменить что-то сразу будет крайне трудно.



"Заря" выбрала для себя новый и интересный развитие команды. Луганчане должны снова стать грозной силой на уровне Украины, попробовать вернуться на групповую стадию Лиги Европы. При том, что должно происходить процесс прогресса игроков. Не большой секрет, что именно благодаря трансферам футболистов "Заря" наполняет бюджет команды. Сами такие большие вызовы будут стоять перед Скрипником на новом месте. Для самого тренера работа в "Заре" будет неким тестом на профессиональную пригодность. Он должен подтвердить свой тренерский потенциал продемонстрирован в Германии 5 лет назад (Латвию никто серьезно не воспринимает). В случае успеха в "Заре Скрипник получит трамплин для работы в более сильном чемпионате.

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Звезда по результатам прошлого чемпионата заняла 5 место в УПЛ. Проиграла "Ингульцу" в полуфинале Кубка Украины, а в квалификации Лиги Европы не смогла пройти немецкий "Лейпциг".