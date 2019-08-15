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четверг, 15 августа 2019 17:35

Что ждать от Алексея Михайличенко

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Что ждать от Алексея Михайличенко
Алексей Михайличенко призван улучшить результаты "Динамо"

56-летний Алексей Михайличенко стал новым тренером киевского "Динамо" . Что может обнадеживать и беспокоить болельщиков в решении владельцев клуба, братьев Суркисов?

"За"

Не нужен время на изучение команды. Последние годы Михайличенко занимался селекцией в "Динамо". Новому тренеру "Динамо" не нужно проводить знакомство с игроками. Он прекрасно знает возможности каждого.

Полиглот. В отличие от предшественника Михайличенко хорошо владеет английским и итальянским языками.

"Против"

Не было долгое время практики. Тренерская работа требует держать себя в форме. Футбол не стоит на месте. НЕ тренировал с 2009-го,

Не тренировал десять лет

Не стоит ждать изменений. Михайличенко не будет будет проводить революции. Состав и стиль игры команды останется примерно таким, каким был при предыдущем тренера. Во времена самостоятельной работы Михайличенко был очень осторожным тренером, в первую очередь думает о безопасности собственных ворот, а уже потом об атаке. На уровне чемпионата Украины подобная тактика не сработает

Отсутствие амбиций. Михайличенко почти 10 лет был без самостоятельной работы тренера. Конечно, если бы у него были тренерские амбиции, желание работать - он бы нашел себе работу, а не был на должности спортивного директора.

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Алексей Михайличенко - вице-чемпион Европы-1988 и обладатель "золота" Олимпиады того же года. Чемпион Италии и Шотландии. Как тренер - чемпион Украины с "Динамо" в 2003 и 2004 годах.

Автор: Сергей Тищенко
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