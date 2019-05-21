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пятница, 24 мая 2019 08:00

Что нужно знать самом успешном тренере молодежных сборных Украины

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Что нужно знать самом успешном тренере молодежных сборных Украины
Александр Петраков. Фото: ФФУ

Александр Петраков является самым успешным тренером в системе юношеский сборных Украины. В 2014 году он выводил сборную Ю -19 Евро в Англии. Через год уже играл в Кубке мира в Новой Зеландии с той же командой. В прошлом году стал бронзовым призером Евро среди 19 годовых, оставив за спиной Англию и Францию. 24 мая юношеская сборная Украины Ю -20 стартует в Польше на Кубке Мира под руководством Петракова.

Gazeta.ua попыталась разобраться в особенностях работы Александра Петракова, и его тренерской работе.

"Александра Петракова я очень хорошо знаю - говорит футбольный тренер Олег Федорчук.- Можно сказать, что это мой близкий знакомый. Вместе учились в высшей школе тренеров. В свое время он был талантливым футболистом, играл на позиции центрального защитника, но травма не позволила ему раскрыть все свои таланты в футболе. Некоторое время он работал с профессиональными командами. Например, в том же "ЦСКА", а потом пошел заниматься молодыми игроками. Мало кто знает, но Дениса Гармаша именно открыл Петраков. Опыт, когда человек сначала работает с профессиональными взрослыми командами, а потом идет заниматься детьми идет на пользу тренерам. Приобретается огромный опыт. Сначала Петраков был очень эмоциональным тренером, но когда начал работать с молодыми людьми стал очень спокойным и уравновешенным".

Открыл для футбола Дениса Гармаша

В истории украинского футбола не было таких тренеров, так успешно работали с молодыми людьми. Петраков смог вывести дважды сборную Ю -20 на Кубок мира и дважды играл с Ю -19 на Евро.

"Главное достоинство Петракова умение налаживать хорошие отношения с игроками и создавать хорошую атмосферу внутри команды - говорит главный редактор журнала" Футбол "Артем Франков. - У него очень хорошие личные и футбольные качества. Он с уважением относится к каждому игроку, а футболисты уважают его. Ни разу не было в команде Петракова никаких скандалов. Только полное понимание ".

Петраков имеет очень хорошие личные и футбольные качества

Для нас выход на юношеский Кубок мира - это уже достижение. Мы пока не немцы или испанцы на уровне футболу. Если мы выходим из группы - это успех для всего нашего футбола.

Особенностью работы Петракова является игра от обороны. Юношеская сборная Украины играет в три центральных защитника. Такой футбол трудно назвать современным, или футболом развития, но он дает результат.

"Петраков имеет собственное видение футбола. Какого придерживаться уже не один отборочный цикл. Построение команды отталкивается от обороны. Я не думаю, что стоит что-то менять во взглядах тренера. Это его видение, с которым он должен работать, особенно, если достигает результата. Пока у него получается добиваться результата и готовить игроков для сборной выше - продолжает Франков "

Кроме того, у Александра Петракова довольно сильный тренерский штаб. В современном футболе много раз зависит от помощников. Здесь можно выделить Вячеслава Кернозенко и Андрея Анненкова. Роль их в успешных результатах юношеской сборной довольно значительна. Современный футбол - это команда работа. Один тренер не достигнет результата.

"Сила Петракова в том, что он умеет настраивать психологически игроков и работать индивидуально с футболистами. Умеет находить подход к каждому игрокам. Поэтому я совершенно не удивлен успехом его юношеских команд. - заключает Олег Федорчук. "

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Сборная Укарини 24 мая стартует на молодежном Кубке Мира в Польше. Среди соперников украинский на грув стадии будут сборные США, Нигерии и Катара.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
24
мая

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