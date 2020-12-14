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понедельник, 14 декабря 2020 21:00

Что нужно знать о соперниках "Динамо" и "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы

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Что нужно знать о соперниках &quot;Динамо&quot; и &quot;Шахтера&quot; в 1/16 Лиги Европы
Украинец Эдуард Соболь играет второй сезон за "Брюгге", Фото: twitter.com/ClubBrugge

14 декабря состоялась жеребьевка 1/16 Лиги Европы. "Шахтер" на этой стадии сыграет с "Маккаби" Тель-Авив ", а "Динамо" будет играть с "Брюгге". Что нужно знать об этих командах?

"Брюгге" - сильнейшая команда Бельгии последних сезонов. Соперник "Динамо" два прошлые сезона побеждал в бельгийской лиге с отрывом. В текущем сезоне снова лидирует. Два раза подряд играли на групповой стадии Лиги чемпионов.

Не пустили "Динамо" в Лигу чемпионов. В сезоне 2019/2020 "Брюгге" прошел "Динамо" в 3-м раунде квалификации ЛЧ. Тогда бельгийцы дома победили команду 1:0, а в Киеве команды сыграли вничью -3:3. Вылет от "Брюгге" стоил работы тогдашнему наставнику динамовцев Александру Хацкевичу.

В "Брюгге" играет защитник сборной Украины. Эдуард Соболь является основным левым защитником чемпиона Бельгии. Правда в первом матче против "Динамо" он не сыграет из-за дисквалификации полученной в Лиге чемпионов. Также в "Брюгге" играет бывший форвард "Зари" Деннис Бонавентуре.

Вылет от "Брюгге" стоил работы тогдашнему наставнику динамовцев Александру Хацкевичу.

В Лиге чемпионов заняли третье место. Команда боролась за выход в плей-офф ЛЧ до последнего тура, но не смогла в Риме обыграть "Лацио".

"Динамо" имеет хорошие шансы пройти "Брюгге". Бельгийцы играют в атакующий футбол, первым номером. Все их лидеры собраны именно в атаке. Команда строит свою игру через высокий прессинг соперника, активные фланги и короткий пас. Защита - самое уязвимое место "Брюгге". Им даются трудно матче против тренерских команд, которые разрушают их игру.

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"Маккаби" был близок к выходу в Лигу чемпионов. Команда из Израиля смогла пройти в квалификации чемпионов Литвы, Латвии и Белорусси "Судува," Ригу" и "Динамо" Брест соответственно. В 4-м раунде квалификации уступили австрийскому "Зальцбургу".

Чемпион Израиля двух предыдущих сезонов. "Маккаби" самая успешная команда Израиля. Выиграла два предыдущих чемпионских титула. Всего их в команды 23. В текущем сезоне имеют проблемы в чемпионате. Команда пока только 5-я отставая от лидера на 4 очка.

"Маккаби" домашняя команда. В Лиге Европы чемпион Израиля взял 7 очков в 3 домашних матчах, а в гостях смогли раздобыть только один пункт.

Команда по-разному играет в чемпионате и еврокубках. Если в чемпионате "Маккаби" пытается доминировать на поле и играть первым номером с двумя нападающими, то в еврокубках команда рациональна. Вместо форвард выходит еще один защитник или игрок середины поля.

Если в чемпионате "Маккаби" пытается доминировать на поле и играть первым номером с двумя нападающими, то в еврокубках команда рациональна

Самым известным игроком является Итай Шехтер. Он играл в АПЛ за "Суонси", в Германии за "Кайзерслаутерн", а Франции за "Нант".

В "Маккаби" работает бывший тренер "Шахтера". Академию клуба возглавляет голландец Патрик Леуиен. Он работал в системе молодежных команд "Шахтера" с 2006 по 2013 годы.

Командой владеет канадский миллиардер Митчелл Голдхар. Его состояние оцениваются в 2.6 млрд долларов. Но команда находится под давлением финансового феер-плей. Поэтому не может позволить себе тратить.

"Шахтеру" повезло со жребием. С всей возможных вариантов команда Луиша Каштру получила наибольшее благоприятный вариант. Класс между соперниками совершенно разный. "Горняки" бесспорный фаворит противостояния.

Первые матчи состоятся 18 февраля, ответные - 25 февраля. "Динамо" первый матч проведет дома, а "Шахтер" начнет в гостях.

Автор: Сергей Тищенко
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