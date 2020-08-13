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четверг, 13 августа 2020 21:00

Что нужно знать о сезоне в первой лиге

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Что нужно знать о сезоне в первой лиге
Василий Кобин привел "Минай" к победе в первой лиге. Фото: ФК "Минай"

Сезон в первой лиге 2019/20 получился довольно интересным интригующим, чрезвычайно длинным и очень сборочным.

Сразу 3 команды по результатам сезона получали право повыситься в классе. 7 клубов вели борьбу за путевки в УПЛ.

Сезон растянулся более чем на календарный год. Чемпионат длился рекордные 13 месяцев. Команды имели паузу почти в 7 месяцев. Первая часть сезона завершилась в конце осени, а смогли восстановить выступления только в конце июня следующего года. Клубы имели 4 месячну пазу по регламенту, а еще почти сколько пропустили из-за пандемии коронавируса. Владельцы клубов и ПФЛ долгое время решали, стоит ли доигрывать сезон. Но из-за обилия желающих играть в УПЛ решили определить по спортивному принципу победителей турнира. Поэтому начиная из 24 июня по 13 августа команда провели 11 туров.

"Агробизнес" не проходил аттестацию, из-за отсутствия инфраструктуры играть на высшем уровне

Руководителю Профессиональной футбольной лиги Сергею Макарову клубы выразили недоверие. В первую очередь, функционер потерял свою работу из-за неопределенности с доигрывании сезона. Решение принимало очень трудно. Клубы обвиняли друг друга в том, что ПФЛ действует на стороне соперников. Также хватало судейских скандалов.

Первым от амбиций играть в УПЛ отказался "Агробизнес" из города Волочиск. Команда даже не проходила аттестацию, из-за отсутствия инфраструктуры играть на высшем уровне. Команде из Хмельницкой области нужно серьезно заняться реконструкцию стадиона. Владелец клуба Олег Собуцкий решил не тратить лишние деньги на аренду стадиона и дополнительные переезды. Кроме того, владелец "Агробизенса" был дисквалифицирован пожизненно из футболу, после того как после матча против "Миная" побил главного арбитра матча Юрия Иванова.

"Оболонь-Бровар" и "Металлист 1925" не имеют никаких проблем со стадионом, но на финишной прямой отстали от первой тройки, теряя очки.

За тур до окончания сразу 4 команды претендовали на выход в УПЛ - "Ингулец", "Минай", "Волынь" и "Рух".

Лидеру турнирной таблице "Ингульцу" нужно было в гостях не проиграть одном из аутсайдером "Балканам". Команда из Петрово уже 3 года претендует на выход в УПЛ. За это время собрался уже довольно совмещенный коллектив, который уже набрался подобного опыта. Команда скандального президента клуба с Кировоградщины Александра Поворознюка впервые в своей истории завоевала право играть в УПЛ.

Закарпатская команда не только успешно выступала в первой лиге, но и вышила в полуфинал Кубка Украины, где уступила будущему победителю турнира "Динамо"

Львовский "Рух" завоевал вторую путевку в УПЛ. После вылета "Карпат" город Льва не останется без футбола. Клуб крепко стоит на финансовых ногах благодаря президенту клуба Георгию Козловскому, который собрал боеспособный состав и приглашал работать на протяжении сезона таких именитых тренеров, как Юрий Бакалов и Леонида Кучук.

Главной неожиданностью стал выход в УПЛ команды "Минай", что с одномерного села под Ужгородом. Закарпатская команда не только успешно выступала в первой лиге, но и вышила в полуфинал Кубка Украины, где уступила будущему победителю турнира "Динамо". В последнем туре "Минай" разыгрывал путевку в УПЛ с "Волынью". Закарпатцы одержали победу 1:0 и повысились в классе. Сила "Миная" - в главному тренеру Василию Кобину. Экс-игрок "Шахтера" смог слепить довольно боеспособную команду. Пригласив к молодым футболистам уже опытных игроков Андрея Ткачука, Олега Голодюка. Сплав молодежи и опыта, отсутствие давления из-за результата позволили команде выиграть первую лигу.

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Первая лига сезона 2020/21 должен начать новый сезон 4 сентября. Лига будет расширена до 18 команд.

Автор: Сергей Тищенко
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