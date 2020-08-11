Что нужно знать о сегодняшнем сопернике "Шахтера"

Команда Луиша Каштру является фаворитом матча против "Базеля". Фото: ФК "Шахтер"

Cегодня донецкий "Шахтер" сыграет в четвертьфинале Лиги Европы против швейцарского "Базеля". Игра будет проходить в Германии. Что сейчас представляет собой "Базель"?

Команда стала чемпионом страны три года тому назад. С тех пор не может завоевать титул. В прошлом сезоне финишировали третьими. Это связано с руководителем команды. Успешного менеджера Бернарда Хойслера сменил одиозный миллионер Бернарду Бургенеру. Под его руководством удалось выиграть только Кубок Швейцарии.

Главный тренер - 59-летний швейцарец Марсель Коллер. За его плечами – опыт работы в немецкой бундеслиге с "Бохумом" и "Кельном", а также 6 лет во главе сборной Австрии.

Судьба тренера в клубе на следующий сезон не определена. Соглашение Коллера с "Базелем" завершается после этого сезона. Учитывая провал в национальном чемпионате, только удачное выступление в Лиге Европы может позволить Коллеру остаться на должности.

"Базель" строит свою игру вторым номером через быстрые атаки, длинные передачи. Важную роль отводят "стандартам"

В составе "Базеля" хватает опытных игроков, которые имеют опыт выступлений в ведущих еврочемпионатах. Валентин Штокер три сезона играл за "Герту", Фабиан Фрай выступал за "Майнц", Рикки Ван Волфсвинкел - за "Сент –"Этьен", "Бетис" и "Спортинг".

Лидерами атаки являются форварды - Артур Кабрал и Кемаль Адеми. Первого "Базель" приобрел у бразильского "Палмейраса" за более чем 4 млн евро. Бразилец в прошлом чемпионате забил 12 мячей. На счете Адеми -13 забитых мячей. Первый нападающий – быстрый и технический, второй – имеет рост под два метра и красиво играет председателем и корпусом. Они очень хорошо дополняют друг друга. А главный бомбардир в еврокубках - Фрай, 5 мячей.

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"Базель" строит свою игру вторым номером через быстрые атаки, длинные передачи. Важную роль отводят "стандартам". Именно они принесли больше всего опасных моментов у ворот соперника в предыдущем раунде Лиги Европы против "Айнтрахта", выигранного с общим счетом – 4:0 .

При атаках Коллер делает ставку на фланги, где много пространства. Наставник команды проповедует модель игры 1-4-2-3-1, которая иногда может трансформироваться в 1-4-1-4-1.

"Базель" использует высокий прессинг. Команда Коллера оказывает давление на центральных полузащитников и защитников соперника.

К доигровке Лиги Европы "Базель" подходит в хорошей форме. Чемпионат Швейцарии завершился в начале августа. Игровой тонус команды на хорошем уровне. Проблемой может стать отсутствие основного вратаря Йонаса Омлина, который пропустил игру против "Айнтрахта" из-за травмі. В услугах вратаря заинтересован французский "Монпелье", который готов заплатить за него 6 млн евро. Поэтому большие шансы увидеть в воротах "Базеля" серба Джордже Николича. Защитником Омаром Альдерете интересуется "Милан".

Индивидуальный класс игроков команды Луиша Кадру лучше

В еврокубках "Базель" уступил австрийскому Ласку на стадии предпоследней квалификации. В Лиге Европы швейцарцы смогли выиграть группу с испанским "Гетафе", турецким "Трабзонспором" и российским "Краснодаром". В 1/16 прошли кипрский АПОЭЛ, а в 1/8 сенсационно разбили немецкий "Айнтрахт" - 3:0 и 1:0. В последних 5 матчах команда не пропускала.

"Базель" будет более сильным соперником чем "Вольфсбург" . Команда находится в хорошей игровой форме и максимально мотивирована на турнир. Но индивидуальный класс игроков команды Луиша Кашру лучше.

Матч "Шахтер" - "Базель" начнется в 22:00 по Киеву. В 21:30 на сайте gazeta.ua начнется текстовая трансляция поединка.









