Что нужно знать о потенциальном новичке "Динамо" Матаре Дийе

"Динамо" близко к подписанию 21-летнего сенегальского форварда Матара Дийе. Футболист прибил в расположение киевлян и пройдет подготовку к старту сезона с командой Александра Хацкевича. Контракт с сенегальцем пока не подписан.

Весь прошлый сезон позиция нападающего была проблемной для "Динамо". Еще раньше ушли Жуниор Мораес и Мбокани. Фактически Хацкевич входил в сезон с одним полноценным нападающим Артемом Бесединым. Как назло, Артем получил травму в начале сезона и фактически не смог от нее оправиться к концу первой части сезона. Зимой ему была сделана операция. Только в последних играх чемпионата он смог вернуться на поле. Молодые Назарий Русин и Владислав Супряга не смогли воспользоваться своими шансами по тем или иным причинам. В конце зимой приобрели испанца Франа Соля, но он в первых матчах получил травму ключицы, которая не позволила ему сыграть больше в чемпионате.

Но сейчас проблем в нападении для "Динамо" не должно быть. Беседин уже вернулся после травмы и смог сыграть в последний матчах прошлого сезона. Соль тоже уже готов играть. Молодой Русин получил определенный опыт прошлого сезона. Братья еще одного игрока на эту позицию выглядит не совсем логично.

"Количественно" Динамо "не имеет проблем в нападении



Матар Дийе проявил себя с лучшей стороны во второй половине прошлого сезона, выступая за "Олимпик". Смог забить за донецкую команду 7 мячей за 11 матчей. Это очень хороший результат, учитывая тот факт, что "Олимпик" - один из аутсайдеров чемпионата и забивает крайне немного. Особенность Дийе в том, что он фактурный форвард, очень хорошо играет корпусом, способен завершать фланговые передачи. При том, что не стесняется отходить в середину поля в поиске мяча.

Сам Матар хотя есть сенегальцем, но начинал карьеру в Италии. Воспитывался в молодежной команде "Ювентуса", "Торино" и "Виченцы", но закрепиться там не смог. В лучшем случае играл за молодежные команды или в низших дивизионах. Последнее время вообще играл на Мальте. Только в начале 2019-го Вячеслав Шевчук пригласил этого форварда в "Олимпик", где начал ему доверять.



По стилю игры Матар абсолютно подходит по стилю футбола, которых хочет видеть Александр Хацкевич в "Динамо". Для нападающего важно бороться за мячи, пытаться навязать борьбу защитникам и уметь удачно играть в штрафной соперника. Всеми этими качествами Дийе обладает. Проблема только в том, хватит ли ему класса играть в такой команде как "Динамо"? Возраст игрока говорит, что перспектива у него еще точно есть.

По стилю игры Дийе подходит "Динамо"

Кроме того, не стоит забывать, что конкуренция в атаке "Динамо" крайне серьезная. Беседин и Соль уже готовы играть. В такой ситуации брат игрока только для количества то не очень правильно. Тем более, что Русин тоже требует игрового времени. Не стоит забывать о наличии талантливых форвардов Исаенко и Ванате в системе киевского клуба.



Поиск и просмотр футболистов должен обычно вестись круглый год. Матар показал, что таланты у него есть. Только для того, чтобы развиваться дальше, нужно стабильно играть. Вряд ли он сразу готов выиграть конкуренцию у более именных и опытных форвардов. Игра в 2 нападающих тоже не выглядит логичной, поскольку Соль, Беседин и Матар игроки одного стиля.

Сезон "Динамо" начнет 26 июля в Одессе матчем за Суперкубок против "Шахтера"