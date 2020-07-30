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четверг, 30 июля 2020 21:00

Что нужно знать о помощниках Луческу в "Динамо"

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Что нужно знать о помощниках Луческу в &quot;Динамо&quot;
Огнен Вукоевич будет работать в тренерском штабе Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу определился с тренерским штабом.

Румынский специалист сформировал совершенно новый штаб помощников, по сравнению с предыдущими местами работы. Вместе с Луческу в "Динамо" будет работать два украинца и три иностранных специалистов.

Михаил Михайлов. Будет отвечать за подготовку вратарей. Он работать в тренерском штабе Сергея Реброва, Александра Хацкевича и Алексея Михайличенко. Находится в системе киевского клуба с 1993 года.

Олег Гусев. Будет одним из ассистентов главного тренера команды, будет отвечать за игроков атаки. После завершения футбольной карьеры в 2018 году перешел на тренерскую работу в "Динамо". Работал помощником наставника дубля Юрия Мороза.

Огнен Вукоевич. Будет отвечать за изучение соперников, аналитическое направление и будет работать с игроками середины поля. Работал в "Динамо" селекционером, пригласил в команду Беньямина Вербича. Последнее время возглавлял юношескую подзорную Хорватию Ю -20. В 2018 году помогал национальной команде Хорватии, которая на Кубке мира в России выиграла серебряные награды.

В тренерсьокому штабе Мирчи Луческу будет 3 иностранцы и два украинца


Эмил Карас. Специалист по Молдовы буду отвечать за коммуникацию Луческу с командой. На первой пресс-конференции был в роли переводчика. Заменил Александра Спиридона, который не захотел работать с "Динамо". Работал в штабе Данная Петресу с российскими клубами, где исполнял в том числе роль переводчика. Свободно владеет русским и румынским языками. Занимал должность ассистента в китайском "Цзянсу Сайнти", "Аль Наср" из ОАЭ

Диего Лонго. Итальянский тренер был отвечать за физическую подготовку команды и анализом соперников. Лонго работал с сыном главного тренера "Динамо" - Разван Луческу 15 лет. Начиная с румынского "Рапида", а затем продолжили сотрудничество в сборной Румынии, греческом ПАОК и "Аль Хиляль" из Саудовской Аравии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: О чем говорил Луческу во время своей первой пресс-конференции во главе "Динамо"

"Динамо" проведет первый официальный матча под руководством Мирчи Луческу 25 августа против "Шахтера" в рамках Суперкубка Украины.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
30
июля

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