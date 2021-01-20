Что нужно знать о новом тренере сборной Украины

Луиджи Ночентини будет помогать Андрею Шевченко. Фото: УАФ

Итальянский тренер 32-летний Луиджи Ночентини будет работать в тренерском штабе сборной Украины. Что нужно знать о новом помощника Андрея Шевченко?

Работал в "Наполи" и "Челси". Ночентини входил в тренерский штаб Маурицио Сарри. Сначала работали вместе в "Эмполи" и "Наполи", а затем получили новый вызов - "Челси". Когда Сарри в позапрошлом году пригласили в "Ювентус, то помощнику не нашлось места в тренерском штабе.

Имеет опыт работы в "Реале". В 2019 году был скаутом "Реала". Но в должности надолго не задержался.

Работал в УПЛ. В начале февраля присоединился к "Днепру-1", но в команде задержался только на 7 месяцев. Перед началом нового сезона разыграл контракт по согласию сторон. Экс-тренер днепрян Дмитрий Михайленко быстро разочаровался в новом помощнике.

Знаком с Андреем Шевченко. Именно тренер национальной команды порекомендовал "Днепру-1" для улучшения собственной игры пригласить Ночентини.

Итальянец помог Супряге прошлого сезона улучшить физические кондиции и усовершенствовать игру на острие атаки

Помог достичь прогресса Владиславу Супряге. Нападающий "Динамо" хвалил Ночентини за совместную работу в "Днепре-1". Итальянец помог Супряге в прошлом сезоне улучшить физические кондиции и усовершенствовать игру на острие атаки.

Занимается аналитикой и тактикой. В Италии Луиджи называют "компьютерным мастером". Специалист занимается построением игры команды, изучением сильных и слабых мест соперника. Также работает индивидуально с игроками. В сборной Украины будет отвечать за анализ кандидатов в национальную команду и помогать молодежным сборным.

Стал четвертым итальянцем в штабе сборной. Шевченко в своем штабе опирается на работу итальянских специалистов. Изначально в сборной работают Андреа Мальдера и Мауро Тассотти. В конце 2019-го года к ним присоединился Андреа Аззалин, который отвечает за физическую подготовку игроков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко залишиться у збірній України після Євро-2021

24-го марта сборная Украины стартует в отборе к Кубку мира -2022 против действующего победителя сборной Франции. 28-го сыграет против Финляндии, а за три дня будут играть против Казахстана.