Что нужно знать о новом тренере "Динамо" Висенте Гомесе

Испанский тренер Висенте Гомес станет новым помощником Александра Хацкевича в тренерском штабе "Динамо". Гомес заменит на этом посту своего соотечественника Эдуадро Докампо, который перешел на работу в казанский "Рубин"

Имя Висенте Гомеса довольно хорошо знакомо киевским болельщикам. За время работы главным тренером "Динамо" Сергея Реброва именно этот испанский специалист работал в системе киевского клуба. Инициатором приглашения Висента Гомеса, а также другого испанского тренера Унаи Мельгосы, был тогдашний помощник Реброва Рауль Рианчо. Гомес работал в структуре Академии киевлян , а также возглавлял молодежную команду "Динамо". В сезоне 2016-2017 стал помощником Реброва в первой команде "Динамо" сменив на этом посту Рауля Рианчо, который перебрался в национальную сборную Украины.

Висенте Гомес уже работал в системе "Динамо"



С приходом Александра Хацкевича Мельгоса и Гомес покинули киевский клуб. Новым тренер киевлян имел несколько иную стратегию развития клуба, которая больше опиралась на немецкий направление, а не испанское. В структуре Академии "Динамо" с приходом Хацкевича начал работать хорватский специалист Ромео Вендлер, который до этого много работал именно в Германии

Автор: Социальные сети Тренерский штаб Сергея Реброва в " Аль Ахли" и агент Шандор Варга

После расставания с "Динамо" два года назад Висенте Гомес оказался в тренерском штабе Сербия Реброва в "Аль Ахли" из Саудовской Аравии. Проработал там сезон после чего перешел в структуру московского "Спартака", где тогда также работал Рауль Рианчо. Но в России долго не задержался. Ходили разговоры, что Висенте Гомес может заменить Рауля в штабе национальной сборной Украины, но тогда выбор пал на Александра Шовковского.

В предыдущие два сезона самой большой проблемой Александра Хацкевича в "Динамо" было тактическая подготовка команды и изучения соперника. В плане построения игры киевляне выглядели очень предсказуемыми. Если сопернику удавалось закрыть лидеров динамовцев - возникали большие проблемы даже на уровне чемпионата. Кроме того, "Динамо" не всегда было готово к сильным сторонам соперника и старались не давить на слабые. Прошлогоднее приглашение в команду Эдуарду Докампу, который работал с Хацкевичем еще в сборной Беларуси, никак вообще не решило этот вопрос. Теперь собственную попытку будет иметь Висенте Гомес.

"Динамо" проблему с тактической подготовкой и изучение соперника

Конечно, никаких проблем с адаптацией у нового помощника Хацкевича не будет. Два года Висенте работал в Киеве, потом еще был период в России. Знание языка и быта позволяют обойти проблемы адаптации и восприятия реальности в украинском футболе. С первого дня Висенте Гомес может включиться в собственную работу.

Автор: https://spartak.com Висенте Гомес - один с тренеров " Спартака"

За время работы в "Динамо" Висенте Гомес показал себя, как очень хороший тренер. Именно при нем начали молодые футболисты стучаться в двери первой команды. Дубль показывал очень зрелую игру в первенстве дублеров. Гомес способен провода квалифицированную и качественную работу в должности ассистента главного тренера. Главное, чтобы его работа была нужна главному тренеру, чтобы к его видение футбола и его информации прислушались.

Молодежная команда с Гомесом стала чемпионом в своей возрастной категории. При том, что опережали "Шахтер" не только по очкам, но и игрой. Цыганков, Шепелев, Ориховский, Тимчик, Беседин начали играть в первой команде. Со временем без проблем Висенте перешел в первую команду, где уже помогал Реброву.

Автор: Официальный сайт "Динамо" Александр Хацкевич и Висенте Гомес

Сейчас Александр Хацкевич формирует команду под власен видение футболе. Проходят в команду физически сильные футболисты, которые способны играть в силовой футбол. Важно, чтобы главный тренер формировал под свое видение не только состав, но и тренерский штаб. Не будет в такой компании лишним испанец Виесенте Гомес? На это ответ даст только следующий сезон.

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