Что нужно знать о новичке "Динамо" Мохаммеде Кадири

23-летний ганский футболист Мохаммед Кадири подписал контракт с киевским "Динамо". Соглашение подписано по схеме 4 + 1. В клубе будет играть под 6 номером.

Контракт ганца принадлежал венской "Аустрии", но последний сезон Кадири играл в России за тульский "Арсенал" на правах аренды.

Информации о сумме трансфера пока не было. СМИ сообщают, что она довольно скромная. По информации трансфермаркета рыночная цена на игрока 1. 5 миллионов евро.

Ситуация в карьере Мохаммеда сложилась таким образом, что он проигрывал конкуренцию на своей позиции в "Аустрии", поэтому вынужден был уйти в аренду перед началом прошлого сезона. Если у бывшего игрока "Баварии" Томаса Финка он еще играл, то после смены тренера оказался на скамейке запасных. Понятно, что нужно было идти в аренду.

Почти перешел в клуб из ОАЭ "Баньяс", но в последний момент трансфер сорвался из-за финансовые вопросы. Поэтому выбор пал на тульский "Арсенал", где футболист проявил себя с лучшей стороны.

В этом сезоне в России сыграл в 22 матчах, в которых забил один гол, отдал 2 ассиста и получил 4 желтые карточки.

Покинул "Аустрию" из-за смены тренра



За сборную Ганы пока не играл. Хотя однажды вызывался в расположение своей национальной команды

Кадири играет на позиции опорного полузащитника, хотя может сыграть также в центре защиты. В Австрии у него видели больше защитника, а вот в России начал играть именно на позиции опорника, где смог себя проявить с лучшей стороны.

Скаут "Динамо" Александр Заваров ездил в Тулу наблюдать за игрой Мохаммеда. Судя по тому, что киевский клуб выкупил контракт футболиста - просмотр был удачным.

На сколько известно из прессы, "Динамо" выбирало между Кадири и полузащитником "Карпат" Онгла (права на игрока принадлежат испанской "Гранаде"). Оба играют в средине поля на позиции опорного полузащитника. Выбор пал именно на полузащитника тульского "Арсенала".

Проблема опорного полузащитника очень болезненна для "Динамо". Со времен Огнена Вукоевича в Киеве нет игрока на этой позиции. Именно с умением заниматься исключительно разрушением, вычищать опорную зону, цементировать середину поля. Количественно "Динамо" очень хорошо укомплектован в середине поля, даже не всегда все игроки могут попасть в заявку команды. Только вот проблема в том, что очень трудно назвать центральных полузащитников киевлян опорными полузащитниками. Скорее это игроки, которые действуют от собственной штрафной до штрафной соперника. Игра в опорной зоне не совсем их. Например, тот же Сергей Сидорчук или Владимир Шепелев формально считаются именно опорными полузащитниками, но оба без проблем могут сыграть выше необходимости. А "Динамо" нужен игрок в середину поля именно с умением отбирать мячи.

Позиция опорного полузащитника является проблемной для "Динамо"



Прошлым летом киевляне приобрели бразильца Че Че в средину поля для решения этой проблемы. Как показал прошлый сезон, по формату и стилю игры бразилец не очень подходит ни под стиль игры клуба, ни под наш чемпионат. Очень трудно рассчитывать на успех в Украине без умения вести силовую борьбу и выполнять черновую работу.

Сильная сторона Кадири -это в первую очередь очень хорошая антропометрия. Рост ганца составляет 186 сантиметров. В игре на втором этаже или силовой борьбе он чувствует себя как рыба в воде. Длинные ноги помогают хорошо играть в отборе. Корпусом умеет может оттеснить соперника от мяча Еще одна важная черта новичка "Динамо" - хладнокровие. Кадири не боится брать на себя ответственность. Максимально уверен в себе. При этом, избегает дополнительных рисков.

Кадири - игрок исключительно оборонительного плана.



"Кадири - очень цепкий, крепкий на ногах игрок говорит скаут итальянского" Кальяри" Алекс Великих. - Противостоять ему физически очень сложно. О таких игроков говорят, что он" выжигает "все вокруг себя. Хорошо работает с мячом, пытается играть в современный футбол позиции опорного полузащитника. Должен разгрузить Шапаренко и других креативных игроков от черновой работы ".

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Из минусов стоит отметить игру на атаку. Пока Кадири почти не ходит вперед. Может двигаться к воротам соперника, если есть пространство. С началом атак или хорошей передачей есть проблемы. Но этим должны заниматься другие игроки.



"Динамо" приобрело футболиста на проблемную позицию. Наличие именно опорника должно пойти на пользу команде, кто бы ни был тренером в следующем сезоне. Эта позиция во многом ключевой в современном футболе. Переход Кадири должно помочь "Динамо" прибавить надежности у своих ворот и возможности развязать руки больше атакующим игрокам. Однако, должен кто-то из полузащитников уйти. Больше всего шансов в таком случае должны Гармаш и Сидорчук, которые провели не лучшее прошли сезон.

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"Динамо" выйдет из отпуска 24 июня. Футболисты, которые будут находиться в составе своих сборных, будут иметь на 4 дня больше. По традиции летние сборы "Динамо" пройдут в Австрии.