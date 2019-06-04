 
Ексклюзивы
1/5
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 1647
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6849
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 981
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4357
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2925
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2637
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2412
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3393
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1467
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Фото
Все фото
15
8
8
8
7
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Видео
Все видео
Что нужно знать о новичке "Динамо" Мохаммеде Кадири
Что нужно знать о новичке "Динамо" Мохаммеде Кадири
Сборная Украины побеждает Панаму и выходит в четвертьфинал молодежного Кубка мира
Сборная Украины побеждает Панаму и выходит в четвертьфинал молодежного Кубка мира
"Динамо" подписало своего первого летнего новичка
"Динамо" подписало своего первого летнего новичка
Руис сломал Джошуа и устоявшиеся правила. Усику придется подождать до следующего года
Руис сломал Джошуа и устоявшиеся правила. Усику придется подождать до следующего года
Украинец побив экс-чемпиона мира
Украинец побив экс-чемпиона мира
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 351
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 828
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3393
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31114
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2367
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 396
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
вторник, 04 июня 2019 07:44

Что нужно знать о новичке "Динамо" Мохаммеде Кадири

  Комментировать

23-летний ганский футболист Мохаммед Кадири подписал контракт с киевским "Динамо". Соглашение подписано по схеме 4 + 1. В клубе будет играть под 6 номером.

Контракт ганца принадлежал венской "Аустрии", но последний сезон Кадири играл в России за тульский "Арсенал" на правах аренды.

Информации о сумме трансфера пока не было. СМИ сообщают, что она довольно скромная. По информации трансфермаркета рыночная цена на игрока 1. 5 миллионов евро.

Ситуация в карьере Мохаммеда сложилась таким образом, что он проигрывал конкуренцию на своей позиции в "Аустрии", поэтому вынужден был уйти в аренду перед началом прошлого сезона. Если у бывшего игрока "Баварии" Томаса Финка он еще играл, то после смены тренера оказался на скамейке запасных. Понятно, что нужно было идти в аренду.

Почти перешел в клуб из ОАЭ "Баньяс", но в последний момент трансфер сорвался из-за финансовые вопросы. Поэтому выбор пал на тульский "Арсенал", где футболист проявил себя с лучшей стороны.

В этом сезоне в России сыграл в 22 матчах, в которых забил один гол, отдал 2 ассиста и получил 4 желтые карточки.

Покинул "Аустрию" из-за смены тренра


За сборную Ганы пока не играл. Хотя однажды вызывался в расположение своей национальной команды

Кадири играет на позиции опорного полузащитника, хотя может сыграть также в центре защиты. В Австрии у него видели больше защитника, а вот в России начал играть именно на позиции опорника, где смог себя проявить с лучшей стороны.

Скаут "Динамо" Александр Заваров ездил в Тулу наблюдать за игрой Мохаммеда. Судя по тому, что киевский клуб выкупил контракт футболиста - просмотр был удачным.

На сколько известно из прессы, "Динамо" выбирало между Кадири и полузащитником "Карпат" Онгла (права на игрока принадлежат испанской "Гранаде"). Оба играют в средине поля на позиции опорного полузащитника. Выбор пал именно на полузащитника тульского "Арсенала".

Проблема опорного полузащитника очень болезненна для "Динамо". Со времен Огнена Вукоевича в Киеве нет игрока на этой позиции. Именно с умением заниматься исключительно разрушением, вычищать опорную зону, цементировать середину поля. Количественно "Динамо" очень хорошо укомплектован в середине поля, даже не всегда все игроки могут попасть в заявку команды. Только вот проблема в том, что очень трудно назвать центральных полузащитников киевлян опорными полузащитниками. Скорее это игроки, которые действуют от собственной штрафной до штрафной соперника. Игра в опорной зоне не совсем их. Например, тот же Сергей Сидорчук или Владимир Шепелев формально считаются именно опорными полузащитниками, но оба без проблем могут сыграть выше необходимости. А "Динамо" нужен игрок в середину поля именно с умением отбирать мячи.

Позиция опорного полузащитника является проблемной для "Динамо"


Прошлым летом киевляне приобрели бразильца Че Че в средину поля для решения этой проблемы. Как показал прошлый сезон, по формату и стилю игры бразилец не очень подходит ни под стиль игры клуба, ни под наш чемпионат. Очень трудно рассчитывать на успех в Украине без умения вести силовую борьбу и выполнять черновую работу.

Сильная сторона Кадири -это в первую очередь очень хорошая антропометрия. Рост ганца составляет 186 сантиметров. В игре на втором этаже или силовой борьбе он чувствует себя как рыба в воде. Длинные ноги помогают хорошо играть в отборе. Корпусом умеет может оттеснить соперника от мяча Еще одна важная черта новичка "Динамо" - хладнокровие. Кадири не боится брать на себя ответственность. Максимально уверен в себе. При этом, избегает дополнительных рисков.

  Кадири - игрок исключительно оборонительного плана.
Кадири - игрок исключительно оборонительного плана.


"Кадири - очень цепкий, крепкий на ногах игрок говорит скаут итальянского" Кальяри" Алекс Великих. - Противостоять ему физически очень сложно. О таких игроков говорят, что он" выжигает "все вокруг себя. Хорошо работает с мячом, пытается играть в современный футбол позиции опорного полузащитника. Должен разгрузить Шапаренко и других креативных игроков от черновой работы ".

;


Из минусов стоит отметить игру на атаку. Пока Кадири почти не ходит вперед. Может двигаться к воротам соперника, если есть пространство. С началом атак или хорошей передачей есть проблемы. Но этим должны заниматься другие игроки.


"Динамо" приобрело футболиста на проблемную позицию. Наличие именно опорника должно пойти на пользу команде, кто бы ни был тренером в следующем сезоне. Эта позиция во многом ключевой в современном футболе. Переход Кадири должно помочь "Динамо" прибавить надежности у своих ворот и возможности развязать руки больше атакующим игрокам. Однако, должен кто-то из полузащитников уйти. Больше всего шансов в таком случае должны Гармаш и Сидорчук, которые провели не лучшее прошли сезон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" интересуется сенсационным бомбардиром из УПЛ


"Динамо" выйдет из отпуска 24 июня. Футболисты, которые будут находиться в составе своих сборных, будут иметь на 4 дня больше. По традиции летние сборы "Динамо" пройдут в Австрии.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что нужно знать о новичке "Динамо" Мохаммеде Кадири». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Более 70 лет женщины требовали права голоса

Анджелина Джоли резала себя ножом

Самое читаемое
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 25122
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 1 Просмотров: 20450
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
7
 Просмотров: 14715
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
7
 Просмотров: 13680
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото 12 Просмотров: 13365
Спорт
Игроки сборной Украины "поплыли" в середине второго тайма
Игроки сборной Украины "поплыли" в середине второго тайма Просмотров: 27
Сборная Украины побеждает Панаму и выходит в четвертьфинал молодежного Кубка мира
Сборная Украины побеждает Панаму и выходит в четвертьфинал молодежного Кубка мира
 Просмотров: 1278
Украинский боксер три года жил в США как собака
Украинский боксер три года жил в США как собака Просмотров: 1746
Жена Клоппа стала на мусорное ведро, чтобы увидеть парад "Ливерпуля"
Жена Клоппа стала на мусорное ведро, чтобы увидеть парад "Ливерпуля" Просмотров: 360
Скрипник - главный тренер "Зари"
Скрипник - главный тренер "Зари" Просмотров: 531
Больше всего комментируют
12
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
4
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
3
Кириленко вступился за активистов, которые снесли памятник Жукову
2
Оккупированый Крым заполонили "синие ходоки"
Голосов: 175
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua