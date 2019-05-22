Что нужно знать о главных талантов молодежного Кубка Мира

Скаут Кальяри" Алекс Великих

Сегодня стартует юношеский Кубок Мир среди 20 летних игроков. 24 юношеских сборных, вместе со сверстниками из Украины, определят сильнейшую юношескую команду на полях Польши.

Gazeta.ua попросила известного скаута в юношеском футболе, представителя итальянского "Кальяри" Алекса Великих рассказать о наиболее талантливых игроков, которые будут участвовать в этом турнире.

"В целом юношеский Кубок Европы обещает быть интересным, но без особых сюрпризов. Нет ни одной сборной дебютанта турнира, все так сказать проверенные бойцы. Разве что следует отметить возвращение в лучшие 24 команды таких стран как Таити - после 10 летнего перерыва и Норвегии - после 26 лет. Думаю, что особых неожиданностей не стоит ждать. Среди главных фаворитов - Франция, Португалия, Италия, Аргентина, Эквадор. Уругвай и Нигерия.

Начнем с победителей чемпионата Южной Америки Ю-20 2019 команды Эквадора.

Самая большая звезда команды - Стевиен Плаза, который играет на позиции центрального нападающего . С января выступает за "Вальядолид" .Игрок родился в Эквадоре, но с 3 лет переехал с семьей в Доминиканскую Республику, где его родители проживают до сих пор. Стивен на карандаше европейских клубов с 12 летнего возраста. Именно тогда его впервые привезли португальские скауты в Европу. Были попытки его устроить в испанские или португальские клубы, но успехом просмотры не закончились.

Начинал футболом заниматься серьезно с 8 лет, долгое время рассматривался как вратарь, благо рост позволял с детства выделятся. Увлекался серьезно и баскетболом. При этом имеет большие склонности к науке. Американские скауты НБА приглашали его в США на обучение в колледже. Но решающую роль сыграл знаменитый американский скаут Дон Омар Эдуардо Венавидес который убедил его выбрать футбол и окончательно нашел ему позицию на поле - центральный нападающий.

В Нидерландах, прежнем клубе Франа Соля "Виллем II", играет Диего Паласиос. Игрок левой бровки. Владеет скоростью, умением как поддержать атаку так и четко играть в отборе мяча (так показателю стал лучшим на чемпионате Южной Америки Ю-20). В свое время "Виллем II" заплатил за него 600 тысяч евро. Уже оформил в чемпионате Нидерландов 3 ассиста. Скорость, агрессивность - его главные качества. Футбольной академии голландского чемпионата дала ему необходимую тактическую грамотность и сделала его лакомым кусочком для клубов с топ- 5 чемпионатов. В Италии "Аталанта" проявляет наибольший интерес к нему. Игрок вызывается и за главную сборную своей страны.



Один из крупнейших звезд прошлого юношеского чемпионата Южной Америки Леандо Кампонара с "Барселоны" Гуаякиль. Действует на позиции центрального нападающего. Прозванный на родине "El Torro (бык). Обладает великолепной техникой, заточенный в завершение атак. Пока этот игрок не готов на полную для европейского футбола. Несмотря на это имеет активный интерес со стороны "Наполи" Карло Анчелотти активно просматривал Кампонару.

"Наполи" проявляет интерес к Компонара



В Мексике я в первую очередь хотел бы выделить Диего Лаинеса, который уже сейчас играет в Испании за "Бетис". В чемпионате Мексики забил в 16 лет, став самым молодым игроком, забившим в местном чемпионате.

Выходец из бедной семьи, в 12 лет переехал без родителей в Мехико (800 км от дома) и реализовал свою мечту. По своим игровым характеристикам - это крайний нападающий, левша обладающий высокой скоростью и хорошей техникой. Способен проявлять инициативу. Два последних трансфере окна за него боролись ведущие клубы Европы, умеющих работать с молодыми.

Главным претендентом был "Аякс", который предлагал 8 миллионов евро, но "Бетис" заплатил почти в два раза больше - более 14 миллионов. С января играет успешно играет в Испании за "Бетис" под 22 номером. Забивал в Лиге Европы в ворота бывшего соперника "Динамо" по групповой стадии "Ренну", а также делал ассист на "Камп - Ноу" в ворота "Барселоны" . Думаю этот игрок будет одной из самых ярких звезд на этом Кубке мира.

Диего Лаинеса обещает стать одним из крупнейших открытий юношеского Кубка Мира



Другой мексиканский талант Хосе Макиас. Быстрый центральный нападающий. В чемпионате Мексики уже отметился 8 голами в 13 матчах выступая за "Депортиво" Гуадалахара. Став настоящим открытием местного чемпионата.

Можно также в составе Мексики отметить Франсиско Фигуэроа, который имеет очень хорошую технику, отличается работой с мячом, способен удивить и порадовать публику красивыми финтами и яркими моментами. Может играть как на фланге так и вторым нападающим

В Аргентине главная звезда Педро де ла Вега с клуба "Ланус". Играет он на позиции крайнего форварда. Воспитанник местных грандов "Бока Джуниорс" и "Ривер Плейт", но нашел себя в "Ланусе", где сыграл за первую команду в 16 лет. В 2017 году аргентинская футбольная ассоциация (AFA) признала его самым перспективным игроком в стране. Техника, скорость и способность играть на обоих флангах атаки делает его привлекательным для клубов из Европы. Невысокий рост (около 172 см) и имела результативность - не забивает в 10 играх подряд, несколько уменьшает цену на игрока, однако даже этот фактор не останавливает такой клуб как миланский "Интер" делать предложение в 10 миллионов за игрока.



Полузащитник Аугустин Алмендра с "Бока Джуниорс" уже сейчас готов по своим характеристикам к игре в Европе. Молодой футболист прошел все сборные Аргентины, и часто по своим характеристикам напоминает игру своего кумира Рикельме. Физические данные, объем работы, техника, видение поля делают из него игрока интересным для ряда европейских клубов. В Италии "Наполи" и "Интер" проявляют наибольший интерес, однако окончательный ценник на этого футболиста будет сформирован именно на этом турнире.

После польского турнира Аугустин Алмендра переедет в Европу

Теперь о соседях Аргентины и их исконных футбольных них конкурентов сборную Уругвая.

Начнем с хорошо известного в Италии игрока Николаса Скиаппакассе. Он вошел в историю клуба "Ривер Плейт" как самый молодой игрок забил в чемпионате Аргентины в возрасте 16 лет и 97 дней. "Игрок, родился на улице" так можно назвать об этом футболисте. Однажды этого игрока заметили представители клуба "Кордон" среди сотни других мальчиков. За три года Николас забил за юношескую команду более 300 голов, после чего благодаря вниманию журналиста Алехандро Санмартина привлек внимание к себе представителей "Ривер Плейт". С 2016 года играет за мадридский "Атлетико". Сначала был в молодежной команде, а этой зимой перешел набираться опыта в итальянскую "Парму"

Емлиано Гомес Дутра- претендует на звание главного открытия турнира. Крайний нападающий, правша, может играть и под форвардом, любит смещаться с фланга в центр. Очень решительный в игровых эпизодах, сконцентрирован на игре в течении всего матча и эти отличается от многих своих сверстников из Латинской Америки. Успешно выступает за сборную Уругвая. Обладает хорошим поставленным ударом, отличный дриблинг и первый контроль мяча, хорошо играет корпусом. Забивает не так много как хотелось бы, и должен улучшить игру на втором этаже. Идеальный как крайний левый атакующий игрок в схеме 4-2--3-1, но в сборной играет крайнего нападающего в схеме 4-3-3.

Эдгар Элизалде капитан сборной, основной игрок, лидер команды Уругвая. Приобретенный командой Серии Б "Пескары" за 1 миллино евро. Пока в Италии у него не особо получается, однако в сборной это настоящий стержень обороны.

Интересный защитник Бурно Мендес. Выступает на позиции центрального защитника за скромный "Вандерерс" из Монтевидео. Однако в сборной получил прозвище "Молот Неймара". Такое прозвище заслужил за игру в стартовом составе (травма Година) взрослой сборной против в игре из Бразилии. Полностью закрыл самого Неймара. Внимание матери занятием сына, уверенность в собственных силах, воспитания и скромность делает из него футболиста, который уже после этого Кубка Мира переедет в Европу.

Бруно Мендес полностью закрыл Неймара в игре за национальную сборную Уругвая.

Лидером Колумбии является Карлос Куэста. Звезда Копа Северной Америки Ю -20. Центральный защитник, уверен в себе, авторитет на поле. Его сравнивают с Йерро Миной.

Чучо Эрнандес - самый дорогой игрок сборной Колумбии. Выступая за английский "Уотфорд". "Барселона" предлагала за него 18 миллионов евро, но получила ответ - не меньше 25. Кубок мира должен приложить игроку уверенности в себе и выйти на новый уровень.

Это так называемый латиноамериканский кластер. Что касается Гондураса и Панамы, там выделить особо не кого.

В США можно выделить форварда Конрада де ла Фуэнте из "Барселоны". Игрок родился в Майами, но с 8 лет перебрался в Испанию вместе с родителями в поиске футбольного счастья. Игрок с прекрасным дриблингом, хорошим сильным ударом, отличной скоростью. Его кумирами были Рональдиньо и Неймар. Специалисты в Испании его почему-то сравнивают с ... Украинский Коноплянко ... указывая что ему еще много надо работать над игрой в защитных функциях.

Конрада де ла Фуэнте сравнивают с Евгением Коноплянкой



Со сборной Кореи можно выделить Чун Ву - Юна из "Баварии". Успел уже забить в Лиге чемпионов. Стал первым корейским игроком чемпионом Германии. Стоил немецкому клубу 700 тысяч евро. Но азиатская работоспособность, немецкая дисциплина и Богом данный талант дают возможность наблюдать за этим юным чемпионом наслаждаясь.

Франция уже имеет игроков, которых можно назвать уже сложившимся игроками. Прежде всего, центральный защитник Бубакра Камара из "Марселя" и Дан - Аксель Загаду с "Боруссии" Дормунд. Открытием они уже не станут. к имеет ряд игроков выделяемых на европейской клубной арене. Играя в основных состава своих клубах, в том числе и на международном уровне. Например, в центральной линии сияет талант Михаея Кюизанса представляющий "Боруссию" Гладбах. Харизматический лидер середины поля. В этом сезоне была травма, поэтому, возможно, меньше готов чем ожидается. А так за игроком будет пристально наблюдать "Ювентус".

Звездный продукт французского футбола Виллиам Салиба- центральный защитник, мощный физически (193 см рост), будет цементировать оборону французов. Вырос в одном городе с Мбаппе (Бонди), натуральный правша, уже в 17 лет стал игроком основной команды "Сент-Этьена". Особое внимание к нему будет в скаутов "Арсенала", готового сделать предложение в 25 млн евро.

Итальянская сборная будет играть под руководством опытного тренера по более чем 20 летним опытом работы Паоло Николато. Пик клубной карьеры - победа в молодежном чемпионате Италии 7 лет назад с "Кьево", а до этого регулярно попадая в финалы в течение 6 лет. Также имеет опыт работы со взрослой командой в качестве второго тренера. Задача сборной Италии Ю-20 на этом турнире стоит высокая - выступить лучше, чем в 2017, когда Италия завоевала бронзу, а состав сейчас практически полностью повторяет состав той сборной вышедшей в финал чемпионата Европы Ю19.

Вратарская позиция прочно забронирована за Алессандро Плиццари из "Милана". Возмужавший и набрался опыта в прошлом сезоне в аренде в "Тернану" и претендует надолго укрепить сборную Италии и на взрослом уровне, несмотря на конкуренцию партнеров из "Ювентуса" (Карнесекки) и "Аталанты" (Лория).

В защитной линии следует выделить абсолютную звезду сборной - левого защитника "Кальяри" (права на которого принадлежит "Роме"), талантливого игрока Луку Пеллегрини. Говорят что за его игрой во второй половине этого сезона пристально наблюдают не только в Риме или в Италии, но и такой любитель крайних защитников способных как Пеп Гвардиола. Игрок в этом сезоне провел даже 25 минут в Лиге Чемпионов. Партнеры по линии обороны сборной Давида Беттелла, Лука Раньери и Антонио Кандела также являются квалифицированными игроками способными пробиться через жесткий отбор юношеского футбола в Серии Б и А. Следует отметить, что за Кандела наблюдали скауты украинских клубов.

За Лукой Пеллегрини наблюдает Пеп Гвардиола



В полузащите играет воспитанник римской футбольной школы( принадлежит "Сассуоло") и выступающий в Серии Б в основном составе "Асколи" - Давид Фраттези. Игрок обладает умением считывать траектории мяча, снабжать передачами партнеров. Еще один известный, в том числе и нам в Украине, по выступлением в Юношеской Лиги чемпионов в составе немецкого "Хоффенхайма" (36 игр в сезоне) является Доменико Роберто Альберико.

В линии нападения основной звездой не только в этой роли, но и в целом в сборной есть Андреа Пинамонти, принадлежащей "Интеру", но который в этом сезоне выступал за "Фрозиноне" забил в ворота соперников 5 голов. Показав тем самым что авансы выдаются игроку на молодежном уровне подкрепляются я и на взрослом уровне выступая в Серии А.

Следует отметить еще двух атакующий футболистов сборной Италии это Кристиан Капоне с "Пескары" и Джанлука Скамакка. Последний был на прицеле у "Аякса", но при аренде в Нидерландах, но клубы не сошлись в цене.

Габриэле Гори центрфорвард "Ливорно", уже в этом сезоне отличился 3 годами за главную команду. Именно его физические данные и умение создавать возможности для конструкции игры команды в случае высокого прессинга противника, могут сделать из него на этом Чемпионате важную фигуру особенно в ключевых матчах сборной. Давление на защитников, рост и масса форварда позволяют ему успешно продавливать оборону соперника и прикрывать мяч корпусом.

Норвегия вернувшаяся финальную часть юношеского Кубка мира после более чем 20 летнего отсутствия. Обладает своим талантами. Речь идет о Джоне Китолано .Очень интересный игрок с футбольной семьи. В 2005 году семья переехала из Демократической Республики Конго в норвежский городок Гульсет, где находится крупнейший в стране ... трамплин для лыж ... Но 8 детей семьи Китолано захотели занимались футболом. Квартал с большим количеством эмигрантов из Африки принял их в местную команду "Little Africa". Далее путь в элиту норвежского футбола в клуб "Оддс" .Конфликт агентов игрока и клубного руководства позволил переезду талантливого игрока в английский "Вулверхэмптон". Динамизм, хорошая скорость, отбор мяча, неплохая индивидуальная техника и поставлена ​​передача делают из этого парня современного полузащитника. Не хватает только мышечной массы и тактической грамотности в оборонительных действиях.

Также стоит выделять в составе Норвегии Хуго Ветлесена (мой любимый игрок). Родился в Бельгии в Ватерлоу. Отец норвежец, бывший футболист и иметь француженка. В футбол начал играть с 6 лет .. В декабре 2017 года за 16 летнего игрока турецкий гранд "Бешикташ" предлагал 10 млн евро, но получил отказ. Имеет хорошее видение поля, хороший удар, хладнокровие, техника, умение играть в обоих флангах. Стоит только улучшить физические кондиции Улучшить только физическую мощь.

В Норвегии есть еще инетересний форвард Ерлинд Халанд. Силовой нападающий. Долгое время "Ювентус" пытался взять. Купил "Ред Булл Зальцбург". Силовой форвард с хорошей игрой на втором этаже.



В составе хозяев турнира поляков стоит викоремиты талантливого форварда Адриана Бенидищака с Погони. По этому форвардом уже следят клубы итальянской Серии А. По манере игры где напоминает Милик. А также вратаря столичной "Легии" Радослава Маецки, который в 19 лет уже был основным вратарем своей команды.

Португалия - один из главных фаворитов турнира. Ряд игроков уже показывают зрелый футбол несмотря на возраст. Цена 20 центрального полузащитника Желсон Фернандеса из "Бенфики" уже больше 20 миллинов. Также стоит обратить внимание на еще одного игрока "Бенфики" левого полузащитника Хоту. Также бы видели форварда "Браги" Тринкао.

Среди африканских сборных стоит обратить внимание на представителя Сенегала форварда Ибраима Ниана с "Меца", полузащитника Нигерии и "Перуджи" Майкла Кинглси и форварда московского "ЦСКА" Лассана Н'Диайе ".

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Юношеских Кубок Мира в Польше стартует 23 Мая и будет продолжаться до 15 июля. 24 команды определят лучшую сборную среди всех игроков до 21 года.