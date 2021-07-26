Что надо знать об украинском герое Олимпиады

Игорь Рейзлин проиграл только один поединок на Олимпиаде – полуфинал. Фото: FIE

Вчера бронзовую награду олимпийского турнира шпажистов выиграл украинец Игорь Рейзлин. Рассказываем о его пути к медали.

Игорю 37 лет. Он родился в Бендерах в соседней Молдове в семье фехтовальщиков. Всю жизнь мечтал выступить на Олимпиаде. Однако до 33 лет показывал посредственные результаты. В таком возрасте многие уже завершает карьеру, а в Рейзлина неожиданно начался расцвет.

Тренирует спортсмена его отец - Дмитрий Рейзлин.

В 2017 году он выигрывает две бронзы на этапах Кубка мира. В 2019-м спортсмен выигрывает золото на Кубке мира в Казани. В том же году он становится бронзовым призером чемпионата мира.

Главный девиз Игоря: "Не важно, сколько раз ты падал. Важно, сколько поднимался".

Прогресс спортсмена был несколько очевидным, что он стал третьим шпажистов мирового рейтинга. В качестве лидера сборной Украины он и поехал на Олимпиаду в Токио.

На пути к награде Рейзлина пришлось преодолеть друга и кума - Богдана Никишина.

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Игорь Рейзлин воспитывает двух сыновей. Олимпиада в Токио была его последним шансом на награду. В борьбе за бронзу он победил итальянца Андреа Сантарелли, которому до этого трижды уступал.