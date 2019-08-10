Что надо знать о женщине, которая будет судить "Ливерпуль" и "Челси"

Уже 14 августа в поединке за Суперкубок УЕФА сойдутся Ливерпуль, действующий обладатель титула Лиги чемпионов, и Челси, который в прошлом сезоне триумфовал в Лиге Европы. Встреча на стадионе Бешикташ Парк в Стамбуле станет исторической ввиду того, что впервые такой важный матч мужского турнира под эгидой УЕФА рассудит женщина. Стефани Фраппар возглавит бригаду арбитров и впишет свое имя в историю футбола.

Пишет football.ua

В прошлом месяце француженка была главным арбитром финала женского чемпионата мира, в котором сборная США обыграла Нидерланды. Помогали ей Мануэла Николози и Мишель О`Нил, которые станут частью команды судей и на матч за Суперкубок УЕФА. Место четвертого арбитра займет Чунейт Чакыр.

В футболе уже достаточно примеров женщин судей. Достаточно вспомнить немку Бибиану Штайнхаус или же представительницу украинского судейского цеха Екатерину Монзуль. Тем не менее Фраппар выводит женский арбитраж на новый уровень — уровень Суперкубка УЕФА.

"Я играла в футбол дома, в Валь-д`Уаз. В возрасте 13 лет меня заинтересовали правила игры. Довольно быстро начала проводить матчи детей в качестве судьи, а уже в 18 пришлось делать выбор между игрой в футбол и судейством. Я выбрала арбитраж, хоть он тогда и был менее развит, чем сегодня", — цитирует 35-летнюю Фраппар L`Express.

Впрочем, Стефани понимает, что в первую очередь имеют значение профессиональные навыки, но футболисты менее агрессивно будут вести себя в отношении женщины.

В послужном списке француженки также 26 назначенных одиннадцатиметровых ударов

"Что ожидать от футболистов женщине-арбитру? Наверное, большей сдержанности в словах. Прощаются какие-то мелочи, но если я буду свистеть не в ту сторону, то это не имеет значение. Есть большая конкуренция, кто бы ни был арбитром".

Фраппар не привыкать нести на себе бремя дебютанта. Уже 2011-ом году француженка стала обслуживать матчи Национального чемпионата, третьего по значимости дивизиона Франции, а спустя три года стала первой женщиной-судьей во французской Лиге 2.

Кроме того, именно Стефани стала первым арбитром-женщиной во фарнцузской Лиге 1. В апреле этого года она была назначена на матч Лиги 1 между Амьеном и Страсбуром. Тем не менее, Фраппар не станет первой женщиной, работавшей на мужской игре в еврокубках. С 2004 по 2009 год три встречи квалификации Кубка УЕФА обслужила Николь Петинья из Швейцарии.

Ожидать пощады игрокам Ливерпуля и Челси от представительницы прекрасного пола вовсе не стоит. За 142 проведенных матча Фраппар показала 142 желтых карточки, а также 21 удаление. Мало? В послужном списке француженки также 26 назначенных одиннадцатиметровых ударов.

Президент УЕФА Александер Чеферин с гордостью заявил, что ассоциация особое внимание уделяет развитию женского футбола, а потому вряд ли Фраппар станет последним арбитром на большом матче.

"Наша организация уделяет исключительное внимание развитию женского футбола во всех областях. Надеюсь, мастерство и самоотдача, благодаря которым Стефани вывела свою карьеру на столь высокий уровень, вдохновят миллионы девочек и женщин по всей Европе и продемонстрируют им, что ничто не должно стоять на пути к их мечте".

Роберто Розетти, старший офицер УЕФА по вопросам судейства, также очень высоко оценивает работу французского арбитра.

"За долгие годы Стефани доказала, что является одним из лучших рефери среди женщин. Не только в Европе, но и в мире. Она способна обслуживать матчи самого высокого уровня, что доказала в этом году в финале женского чемпионата мира. Надеюсь, матч в Стамбуле подарит ей еще больше опыта в период, когда она подходит к расцвету своей судейской карьеры".

Сама же Фраппар надеется, что ее пример послужит вдохновением для молодых женщин-арбитров.

"Очень приятно показать, что это возможно, зная, что есть позади есть девушки, которые пойдут твоим путем. Раньше мы видели только судей-мужчин. Надеюсь, что это вдохновит женщин арбитров на свершения".

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Матч Суперкубка Европы между "Ливерпулем" и "Челси" будет сыгран в среду, 14 августа, в Стамбуле на стадионе "Бешикташ".