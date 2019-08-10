Что надо знать о женщине, которая будет судить "Ливерпуль" и "Челси"

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 729
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1413
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 2907
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2115
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4797
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14283
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15777
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 837
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2979
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3609
Фото
Все фото
10
6
3
12
15
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
&quot;Был Усик, а стал русик&quot; - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Видео
Все видео
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" в первом туре АПЛ
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" в первом туре АПЛ
19-летний игрок забил фантастический гол в дебютном матче
19-летний игрок забил фантастический гол в дебютном матче
Милевский забил эффектный гол в Беларуси
Милевский забил эффектный гол в Беларуси
Василий Ломаченко взял реванш у россиянина
Василий Ломаченко взял реванш у россиянина
"Брюгге" побуждает в тяжелом матче чемпионате Бельгии перед игрой в Киеве
"Брюгге" побуждает в тяжелом матче чемпионате Бельгии перед игрой в Киеве
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4385
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4032
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 837
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7731
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2019
Просмотров: 333
Паша-прикордонник
Половина мого села на Волині ви­їхала на заробітки. Додому повертаються, коли закінчується віза, когось хоронять чи женять. У червні Шевчуки ...
воскресенье, 11 августа 2019 20:12

Что надо знать о женщине, которая будет судить "Ливерпуль" и "Челси"

  Комментировать

Уже 14 августа в поединке за Суперкубок УЕФА сойдутся Ливерпуль, действующий обладатель титула Лиги чемпионов, и Челси, который в прошлом сезоне триумфовал в Лиге Европы. Встреча на стадионе Бешикташ Парк в Стамбуле станет исторической ввиду того, что впервые такой важный матч мужского турнира под эгидой УЕФА рассудит женщина. Стефани Фраппар возглавит бригаду арбитров и впишет свое имя в историю футбола.

Пишет football.ua

В прошлом месяце француженка была главным арбитром финала женского чемпионата мира, в котором сборная США обыграла Нидерланды. Помогали ей Мануэла Николози и Мишель О`Нил, которые станут частью команды судей и на матч за Суперкубок УЕФА. Место четвертого арбитра займет Чунейт Чакыр.

В футболе уже достаточно примеров женщин судей. Достаточно вспомнить немку Бибиану Штайнхаус или же представительницу украинского судейского цеха Екатерину Монзуль. Тем не менее Фраппар выводит женский арбитраж на новый уровень — уровень Суперкубка УЕФА.

"Я играла в футбол дома, в Валь-д`Уаз. В возрасте 13 лет меня заинтересовали правила игры. Довольно быстро начала проводить матчи детей в качестве судьи, а уже в 18 пришлось делать выбор между игрой в футбол и судейством. Я выбрала арбитраж, хоть он тогда и был менее развит, чем сегодня", — цитирует 35-летнюю Фраппар L`Express.

Впрочем, Стефани понимает, что в первую очередь имеют значение профессиональные навыки, но футболисты менее агрессивно будут вести себя в отношении женщины.

В послужном списке француженки также 26 назначенных одиннадцатиметровых ударов

"Что ожидать от футболистов женщине-арбитру? Наверное, большей сдержанности в словах. Прощаются какие-то мелочи, но если я буду свистеть не в ту сторону, то это не имеет значение. Есть большая конкуренция, кто бы ни был арбитром".

 

Фраппар не привыкать нести на себе бремя дебютанта. Уже 2011-ом году француженка стала обслуживать матчи Национального чемпионата, третьего по значимости дивизиона Франции, а спустя три года стала первой женщиной-судьей во французской Лиге 2.

Кроме того, именно Стефани стала первым арбитром-женщиной во фарнцузской Лиге 1. В апреле этого года она была назначена на матч Лиги 1 между Амьеном и Страсбуром. Тем не менее, Фраппар не станет первой женщиной, работавшей на мужской игре в еврокубках. С 2004 по 2009 год три встречи квалификации Кубка УЕФА обслужила Николь Петинья из Швейцарии.

Ожидать пощады игрокам Ливерпуля и Челси от представительницы прекрасного пола вовсе не стоит. За 142 проведенных матча Фраппар показала 142 желтых карточки, а также 21 удаление. Мало? В послужном списке француженки также 26 назначенных одиннадцатиметровых ударов.

 

Президент УЕФА Александер Чеферин с гордостью заявил, что ассоциация особое внимание уделяет развитию женского футбола, а потому вряд ли Фраппар станет последним арбитром на большом матче.

"Наша организация уделяет исключительное внимание развитию женского футбола во всех областях. Надеюсь, мастерство и самоотдача, благодаря которым Стефани вывела свою карьеру на столь высокий уровень, вдохновят миллионы девочек и женщин по всей Европе и продемонстрируют им, что ничто не должно стоять на пути к их мечте".

Роберто Розетти, старший офицер УЕФА по вопросам судейства, также очень высоко оценивает работу французского арбитра.

"За долгие годы Стефани доказала, что является одним из лучших рефери среди женщин. Не только в Европе, но и в мире. Она способна обслуживать матчи самого высокого уровня, что доказала в этом году в финале женского чемпионата мира. Надеюсь, матч в Стамбуле подарит ей еще больше опыта в период, когда она подходит к расцвету своей судейской карьеры".

 

Сама же Фраппар надеется, что ее пример послужит вдохновением для молодых женщин-арбитров.

"Очень приятно показать, что это возможно, зная, что есть позади есть девушки, которые пойдут твоим путем. Раньше мы видели только судей-мужчин. Надеюсь, что это вдохновит женщин арбитров на свершения".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Калеб Дрессел может превзойти достижения Майкла Фелпса

Матч Суперкубка Европы между "Ливерпулем" и "Челси" будет сыгран в среду, 14 августа, в Стамбуле на стадионе "Бешикташ".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что надо знать о женщине, которая будет судить "Ливерпуль" и "Челси"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

Василий Ломаченко взял реванш у россиянина

Самое читаемое
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
10
 1 Просмотров: 85860
Какой маникюр сделать в августе
Какой маникюр сделать в августе
16
 Просмотров: 17505
Босяком на дороге - Савченко выложила в сеть новые фото в изумрудном платье
Босяком на дороге - Савченко выложила в сеть новые фото в изумрудном платье Просмотров: 11520
Роскошь викторианской Англии и колорит Востока: как жили люди на пересечении XIX-ХХ вв.
Роскошь викторианской Англии и колорит Востока: как жили люди на пересечении XIX-ХХ вв.
25
 Просмотров: 10917
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 9783
Спорт
13-летний украинец выиграл золото чемпионата Европы по прыжкам в воду
13-летний украинец выиграл золото чемпионата Европы по прыжкам в воду Просмотров: 9
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" в первом туре АПЛ
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" в первом туре АПЛ
 Просмотров: 72
11-летний болельщик сломал себе нос, когда бежал за машиной звезды "Ливерпуля
11-летний болельщик сломал себе нос, когда бежал за машиной звезды "Ливерпуля Просмотров: 144
19-летний игрок забил фантастический гол в дебютном матче
19-летний игрок забил фантастический гол в дебютном матче
 Просмотров: 612
Милевский забил эффектный гол в Беларуси
Милевский забил эффектный гол в Беларуси
 Просмотров: 396
Больше всего комментируют
20
50 человек только в Петербурге - очередные задержания на протестах в России
19
Оргкомитет Марша защитников обиделся из-за Дня Независимости
4
Трамп заговорил проо Зеленского
2
На полигоне в РФ могла взорваться ракета с ядерной установкой - Reuters
1
Зеленский совершил новое назначение в СБУ
Голосов: 1041
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua