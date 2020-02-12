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среда, 12 февраля 2020 21:00

Что надо знать о шансах украинцев на чемпионате мира по биатлону

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Что надо знать о шансах украинцев на чемпионате мира по биатлону
В прошлом году Дмитрий Пидручный неожиданно выиграл гонку преследования на чемпионате мира

Завтра, 13 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве стартует чемпионат мира по биатлону. Соревнования завершатся 23 февраля, воскресенье.

Впервые за много лет главная надежда Украины - мужская команда, а не женская. Причина - в прошлом году 28-летний Дмитрий Пидручный обошел всех фаворитов и неожиданно стал чемпионом мира в гонке преследования. За день до победы он едва не завоевал бронзу в спринте.

Сестры Семеренко и Юлия Джима категорически отказались работать под любым руководством, кроме избранных ими специалистов

Тренер мужской команды словак Юрай Санитра сумел подвести своего подопечного на пик формы как раз на первых стартах прошлогоднего чемпионата.

Возможно, история повторится. Основания для этого есть. Дмитрий не форсировал форму в течение сезона и сделал ставку на главный старт. В мужской команды - один тренер, который и отвечает за результат. В словенской Поклюке - последнем этапе перед чемпионатом мира - набрал неплохую форму 32-летний Артем Прима, второй номер мужской сборной. Стабильность в течение сезона демонстрирует и Антон Дудченко. 23-летний дебютант наверняка он будет одним из четырех, кто побежит эстафету.

В прошлом году 28-летний Дмитрий Пидручный обошел всех фаворитов и неожиданно стал чемпионом мира

31-летний Сергей Семенов имеет последний шанс перезагрузить карьеру. В начале сезона его даже отправляли на второстепенный турнир - Кубок Международного союза биатлонистов (IBU). Но впоследствии вернули через посредственные результаты Руслана Ткаленко и Артема Тищенко.

Ситуация в женской сборной гораздо хуже. Здесь нет главного тренера, потому что 34-летние Валентина и Вита Семеренко и Юлия Джима, 29 лет, категорически отказались работать под любым руководством, кроме избранных ими специалистов. За ними потянулась и Анастасия Меркушина - она ​​работает под руководством своего отца.

Еще лет 4-5 лет тому назад Меркушина виделась многим в роли нового лидера команды. Но до 25 лет Настя не смогла продемонстрировать хоть какой-то прогресс. Ее результаты только ухудшаются. В этом году почти на каждой из эстафет она заезжала на штрафной круг. Скорость тоже регрессирует - ежегодно ходом Настя уступает лидерам все больше и больше.

Юлия Джима поздно, только в июле, начала готовиться к сезону. Однако на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде сумела завоевать серебро в индивидуальной гонке. Правда, медаль пришла благодаря чистой стрельбе, а не высокой скорости. Далее дела пошли хуже - периодическое попадание в двадцатку лучших уже считалось успехом.

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33-летняя Елена Пидгрушная начала сезон в Кубке IBU. Быстро вернулась в основную обойму и уже на втором этапе Кубка мира демонстрировала неплохие показатели. Но дальше результаты ухудшились. Елена занервничала, начала пропускать гонки. Сомнительно, что она успеет вернуть форму.

34-летние сестры Семеренко пропускали этап Кубка мира в Поклюке. Все ради качественной подготовки к чемпионату мира. Результатами в этом году они не впечатляли.

Проваливает сезон дебютантка украинской сборной - бывшая белоруска Дарья Блашко, 24 года. Во второй половине сезона ее результаты упали настолько, что тренеры не рискнули привлечь спортсменку на чемпионат мира. Запасной едет Юлия Журавок, которая время от времени приобретает результаты в Кубке IBU, но на основных соревнованиях регулярно проваливается.

На чемпионате мира по биатлону пройдет 12 гонок

Автор: Юрий СТРИГУН
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12
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