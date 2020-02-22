Что надо знать о самом ожидаемом бое в боксе

В воскресенье утром по киевскому времени, 23 февраля, на MGM Grand в Лас-Вегасе, США, состоится один из самых ожидаемых боев-реваншей в профессиональном боксе последнего десятилетия. Встретятся чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, американец Деонтей Уайлдер и претендент на его титул, бывший чемпион мира по трем основным версиям в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри. Важные детали будущего мегафайта - какие они?

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Ничья в первом поединке

Впервые соперники встретились 1 декабря 2018 года на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, США. Благодаря лучшим боксерским навыкам большую часть боя контролировал Тайсон Фьюри. Но самый мощный панчер современности выровнял ситуацию благодаря двум нокдаун, в которые он отправил соперника в конце боя. В итоге ничья и титул WBC остался у американского чемпиона. Было много дискуссий относительно исхода боя, но, однозначно, он был близкий и такой, что требует реванша.

Победитель станет лучшим в хэвивейте

На кону в повторном бою Уайлдер - Фьюри не только пояс WBC, но и престижный вакантный титул американского журнала The Ring. Также авторитетная организация Transnational Boxing Rankings Board (TBRB) заявила, что победитель будет признан настоящим чемпионом мира в супертяжелом весе.

Или Уайлдер выигрывает нокаутом или Фьюри победит судейским решением

Без фаворита и аутсайдера

Нас ожидает бой, прогнозировать результат которого дело абсолютно неблагодарное. Поэтому мы и не будем этого делать. Шансы - 50 на 50. Или Уайлдер жестко попадет и выигрывает нокаутом или Фьюри его перебоксует и победит судейским решением.

Возвращение Кличко

Для сторонников возвращения в бокс Владимира Кличко, было бы хорошо, если бы выиграл Тайсон Фьюри.

- Я хочу, чтобы Фьюри победил, после чего тогда у нас будет новое классное противостояние, - заявил Кличко в недавнем интервью британскому таблоиду Mirror.

Матч-реванш с ним за звание сильнейшего в дивизионе будет для Кличко-младшего вызовом, от которого очень трудно отказаться. Владимир, думается, убежден, что способен поквитаться с Фьюри за досадное поражение и должен был бы это сделать, если бы Фьюри дважды не отказывался от реванша с ним. Это то незавершенное дело, которое не даст Кличко спокойствия на "пенсии". И идея его возвращения в дивизион до максимума его бы оживила и вернула бы хэвивейту поистине королевский статус.

Деонтей Уайлдер провел 43 поединка, 42 выиграл, 41 нокаут. Тайсон Фьюри имеет 30 боев, 29 выиграл, 20 нокаутов. У каждого по ничьей - между собой. У кого-то после боя появится первая единичка в графе поражений - если не произойдет чуда и соперники снова разойдутся с тем, с чем пришли. Ну и с по меньшей мере $ 30 млн гонорара каждый.