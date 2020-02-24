Что надо знать о новом короле супертяжелого веса

В минувшее воскресенье в Лас-Вегасе, США, Тайсон Фьюри нанес первое поражение Деонтею Уайлдеру и отобрал у него титул WBC в супертяжелом весе. Британец стал двукратным чемпионом мира и новым лидером дивизиона. Gazeta.ua разбирается, кто же он на самом деле новый-старый лидер королевской весовой категории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Фьюри разбил Уайлдера

Самый ожидаемый бой года в супертяжелом весе между Уайлдером и Фьюри неожиданно прошел при полном преимуществе одного из соперников. Доминирование британца было настолько полным, что теперь репутацию Уайлдера хоть частично может восстановить разве что достоверная информация о полученной травме. Ведь не хочется верить, что наиболее доминантный чемпион последних лет "сдулся" после первого же пропущенного удара в третьем раунде по затылку.

Одному из самых харизматичных боксеров современности Тайсону Фьюри всего 31 - это возраст расцвета в хэвивейте - а он уже переписал историю. Британец прервал гегемонию двух многолетних доминантных чемпионов, двух лучших в дивизионе. Гегемония Уайлдера завершилась во время 11-й защиты, Владимира Кличко - во время 19-й. До Фьюри никому не удавалось подобного.

Тайсон Фьюри, кроме того, стал первым боксером, который владел всеми четырьмя основными титулами - WBC, WBA, IBF и WBO. Также в его коллекции пояса IBO, журнала The Ring и статус т.н. линейного чемпиона мира.

Победа над Владимиром Кличко в ноябре 2015 года могла стать пирровой, если бы Тайсон вовремя не остановился. Алкоголь, наркотики, лишний вес (180 кг), психологические проблемы и в конце концов пребывание на грани самоубийства. Он достиг всего, о чем мечтал: имел славу, признание, миллионы "зеленых". Но победой над Кличко разрушил себя изнутри, не видел смысла продолжать жизнь.

Фьюри победой над Кличко разрушил себя изнутри, не видел смысла продолжать жизнь

- Как-то ночью я проснулся и подумал, что сегодня покончу с этим, - признался позже Фьюри. - Я оделся и направил автомобиль в сторону моста. Я хотел на очень большой скорости врезаться в него. У меня просто не было никаких мотивов, чтобы продолжать жить. Но на пути к мосту я услышал голос. Он говорил чтобы я не делал этого. Иначе я разрушу жизнь своей семьи этим поступком. Тогда я развернул автомобиль и подумал: "Хорошо, сейчас или никогда. Я должен как можно скорее вернуться к нормальной жизни".

И он вернулся. А в апреле 2018-го объявил о возвращении в бокс - почти через 2,5 года после боя с Кличко.

Что будет теперь с Тайсоном после второго восхождения на вершину? Будет ли у него мотивация жить и новые достойные вызовы? Теперь у Фьюри есть как минимум три направления, где можно направить свою энергию и харизму.

1. Бокс. Здесь только два варианта, которые могут мотивировать Тайсона (Третий бой против Уайлдера пока не представляется таким, который имеет спортивный смысл).

Джошуа. Тайсон давно добивается встречи с ним, теперь она, как никогда близка. Бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, самый большой и самый кассовый бой на Британских островах, да еще и против олимпийского чемпиона и обладателя трех титулов - лучшая мотивация для спортсмена, который всегда в ее поиске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Владимир Кличко проиграл спустя 11,5 лет

Владимир Кличко. Фьюри дважды "соскакивал" с матча-реванша с Кличко, на который украинец был настроен гораздо серьезнее, чем на первый их бой. Между ними действительно незавершенное дело и Тайсон Фьюри для Кличко является крупнейшим раздражителем и мотивацией для возвращения в бокс. В отличие от проигрыша Джошуа, Владимир, думается, считает поражение от Фьюри досадным недоразумением и совпадением неблагоприятных обстоятельств. Онл не дает ему расслабиться на спортивной "пенсии" и мотивирует поддерживать форму для возможного возвращения. Идеальное время – 2021-й, после того, как во второй половине этого года Тайсон выигрывает у Джошуа и станет "абсолютом". Бой за звание №1 между многолетним гегемоном предыдущей эпохи и нынешним доминантом вызовет небывалый интерес во всем мире, станет мегасобытием не только в боксе, но и в спорте в целом, принесет космические гонорары обоим боксерам. Ну и это бой для наследия.

2. UFC. Фьюри не раз интриговал желанием попробовать свои силы в смешанных единоборствах. Фрэнсис Нганну и Стипе Миочич - вероятные противники, которые уже бросали вызов Тайсону.

3. WWE. В прошлом году Фьюри уже бился в рестлинге и заработал за бой $ 15 млн. Почему бы не продолжать зарабатывать большие деньги и здесь.

Ясно одно: сейчас у Тайсона Фьюри гораздо больше вызовов и дел в спорте, чем после победы над Владимиром Кличко. Поэтому вряд ли в ближайшие годы он снова возьмется за старое.