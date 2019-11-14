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четверг, 14 ноября 2019 11:37

Что надо знать о новичке сборной Украины

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Что надо знать о новичке сборной Украины
Дмитрий Иванисеня впервые получил вызов в сборную Украины. Фото: ФК "Заря"

25-летний Дмитрий Иванисеня с "Зари" получил дебютный вызов от Андрея Шевченко в сборную Украины

Национальной команде осталось провести еще один официальный матч в этом календарном году. Соперником Украинский 17 ноября будет сборная Сербии.

Сегодня играем против Эстонии товарищеский матч.

Команда Андрея Шевченко имеет большие кадровые потери в середине поля. Тарас Степаненко пропустит игру против сербов из-за дисквалификации. Александр Зинченко - травмирован и проходит курс реабилитации после операции на колене. Руслан Малиновский стал отцом, поэтому находится вне команды. Все три основные центральные полузащитники оказались вне игры.

Дмитрий Иванисеня - уроженец Кривого Рога. Начинал в системе родного "Кривбасса", затем перебрался в запорожский "Металлург". Уже там его заметили скауты "Шахтера", и пробиться в первую команду не смог. Играл в аренде за "Мариуполь", но там тоже не смог доказать свое право быть в команде после чего оказался в составе "Динамо", Тбилиси, где провел два прошедших сезона.

Иванисеня играл два предыдущих сезона в Грузии

Главная добродетель Иванисени - физические кондиции. Рост Дмитрия - 189, что делает его сильный в воздушной борьбе. Футболист способен выполнять много черновой работы. Но его сильные стороны сейчас будет непросто интегрировать в сборную Украины. Уровень национальной команды сейчас очень высок. Одного желания мало. Если в "Заре" Иванисеня просто держит центральную зону, то в сборной опорный полузащитник выполняет более широкие функции, он должен страховать партнеров, уметь читать игру. В матчах против "Динамо" и "Шахтера" в текущем сезоне Иванисеня был неубедительным. Киевляне без сопротивления выбегали в быстрые контратаки, а "горняки" разыгрывали комбинации на чужой половине поля, доходя до штрафной соперника.

В первую очередь Шевченко видит в Иванисени футболиста, который бы смог дублером для Степаненко. Альтернативы опорнику Шахтера ", направленном на разрушение, сейчас в сборной просто нет. Поэтому стоит пробовать все возможные варианты. Иванисеня показал себя, как футболист, который может учиться. Возможно, эти качества позволят ему "зацепиться" за место в сборной Украины.

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Возможеный дебютный поединок Иванисени за национальную команду Украины начнется сегодня в 19:00. Соперник - Эстония. Матч состоится в Запорожье. Наш сайт будет вести онлайн-трансляция поединка.

Автор: Сергей Тищенко
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14
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