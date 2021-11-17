Что надо знать о дальнейшем пути сборной Украины на Кубок мира

 
Ексклюзивы
1/5
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 2313
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 792
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Просмотров: 1053
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Просмотров: 909
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
Просмотров: 216
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Просмотров: 639
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 1431
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
1 Просмотров: 1980
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 1989
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
1 Просмотров: 7038
Фото
Все фото
5
5
10
4
5
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
Видео
Все видео
Джокович сошел с ума от радости после выхода Сербии на Кубок мира
Джокович сошел с ума от радости после выхода Сербии на Кубок мира
Почему Украина победила Боснию
Почему Украина победила Боснию
Вырвали победу – Украина обыграла Сербию
Вырвали победу – Украина обыграла Сербию
Головко рассказал о главном преимуществе сборной Украины в матче против Боснии
Головко рассказал о главном преимуществе сборной Украины в матче против Боснии
"Идет агрессия со стороны России. Журналисты все перекрутили" - украинский Олимпийский чемпион изменил свою точку зрения
"Идет агрессия со стороны России. Журналисты все перекрутили" - украинский Олимпийский чемпион изменил свою точку зрения
Интервью
1/5
"Россия – главная угроза безопасности Европы" – историк Юрий Фельштинский
"Россия – главная угроза безопасности Европы" – историк Юрий Фельштинский
Просмотров: 243
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
1 Просмотров: 2079
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1008
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 927
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 8208
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 ноября 2021
Просмотров: 225
Інші діти
Друг дитинства з 1990-го дивиться фінальні частини Кубка світу з футболу. Головний його інтерес – протистояння Європи та Південної Америки. До ...
среда, 17 ноября 2021 12:45

Что надо знать о дальнейшем пути сборной Украины на Кубок мира

  Комментировать
Что надо знать о дальнейшем пути сборной Украины на Кубок мира
Украине надо одолеть еще двоих соперников. Фото: Reuters

Во вторник, 16 ноября, определились все участники стыковых матчей европейского отбора Кубка-2022. Сразу о главном: первым соперником сборной Украины станет какая-то из этих команд: Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс. А если украинцы выиграют в полуфинале, то число потенциальных оппонентов увеличится еще на пять команд. Вот они: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия, Чехия. Ещё в стыковые матчи пробилась Россия, но с ней Украину при жеребьёвке разведут.

Теперь давайте разберёмся подробнее. Сначала напомним о формате стыков.

В стыковые матчи вышли 12 команд. Из них 10 - это сборные, которые стали вторыми в своих отборочных группах. Ещё две - из Лиги наций. Все они поборются за три путёвки на КМ-2022.

26 ноября в 18:00 по киевскому времени в Цюрихе пройдет жеребьёвка. 12 команд разобьют на шесть полуфинальных пар. Победители полуфиналов в трёх финальных матчах разыграют три путёвки на Кубок мира.

Жеребьёвка будет проходить с учётом посева. Шесть лучших команд из занявших вторые места в отборочных группах стали сеяными, остальные четыре (плюс две из Лиги наций) - несеяными. Украина - несеяная.

Каждая команда во время жеребьёвки узнает не только соперника по полуфиналу, но и потенциальных оппонентов в финале. То есть сформируют три мини-турнира из двух полуфиналов и финала.

Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года на полях сеяных сборных. Финалы - 29 марта. Хозяев трёх решающих матчей определит дополнительная жеребьёвка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ктобы ни попался в плей-офф – обыграем – Петраков

Накануне сборная Украины обыграла команду Боснии в Зенице со счетом 2:0. Голы забили Зинченко и Довбик. Сборная Украины не проиграла ни одного матча в отборе на Евро-2020 и на Кубок мира-2022.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что надо знать о дальнейшем пути сборной Украины на Кубок мира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
ноября

После избиения студентов началась Бархатная революция

Самое читаемое
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
 Просмотров: 64218
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
21
 2 Просмотров: 34813
&quot;Не помогли ни капуста, ни спорт&quot; - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
"Не помогли ни капуста, ни спорт" - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
 Просмотров: 8289
Гуляли три дня: Пэрис Хилтон поделилась снимками с роскошной свадьбы
Гуляли три дня: Пэрис Хилтон поделилась снимками с роскошной свадьбы
11
 Просмотров: 7272
Эксперт назвал подразделение российских войск, которое является самой большой угрозой для Украины
Эксперт назвал подразделение российских войск, которое является самой большой угрозой для Украины Просмотров: 7056
Спорт
Украинская пресса сдержанно отреагировала на победу в Боснии
Украинская пресса сдержанно отреагировала на победу в Боснии
 Просмотров: 234
Ктобы ни попался в плей-офф – обыграем – Петраков
Ктобы ни попался в плей-офф – обыграем – Петраков Просмотров: 441
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
5
 1 Просмотров: 1944
Украину и Россию разведут в стыковых матчах
Украину и Россию разведут в стыковых матчах Просмотров: 522
Петракову предложат стать полноценным тренером сборной
Петракову предложат стать полноценным тренером сборной Просмотров: 360
Больше всего комментируют
10
ВСК: В гибели под Иловайском виновата предыдущая власть
4
У партии Зеленского появился новый председатель
3
Львовский студент-русофил "поет дифирамбы" СССР и называет патриотов "животными"
2
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
2
Киев поднимает стоимость проезда до 20 грн
Голосов: 463
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть