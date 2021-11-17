Что надо знать о дальнейшем пути сборной Украины на Кубок мира

Украине надо одолеть еще двоих соперников. Фото: Reuters

Во вторник, 16 ноября, определились все участники стыковых матчей европейского отбора Кубка-2022. Сразу о главном: первым соперником сборной Украины станет какая-то из этих команд: Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс. А если украинцы выиграют в полуфинале, то число потенциальных оппонентов увеличится еще на пять команд. Вот они: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия, Чехия. Ещё в стыковые матчи пробилась Россия, но с ней Украину при жеребьёвке разведут.

Теперь давайте разберёмся подробнее. Сначала напомним о формате стыков.

В стыковые матчи вышли 12 команд. Из них 10 - это сборные, которые стали вторыми в своих отборочных группах. Ещё две - из Лиги наций. Все они поборются за три путёвки на КМ-2022.

26 ноября в 18:00 по киевскому времени в Цюрихе пройдет жеребьёвка. 12 команд разобьют на шесть полуфинальных пар. Победители полуфиналов в трёх финальных матчах разыграют три путёвки на Кубок мира.

Жеребьёвка будет проходить с учётом посева. Шесть лучших команд из занявших вторые места в отборочных группах стали сеяными, остальные четыре (плюс две из Лиги наций) - несеяными. Украина - несеяная.

Каждая команда во время жеребьёвки узнает не только соперника по полуфиналу, но и потенциальных оппонентов в финале. То есть сформируют три мини-турнира из двух полуфиналов и финала.

Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года на полях сеяных сборных. Финалы - 29 марта. Хозяев трёх решающих матчей определит дополнительная жеребьёвка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ктобы ни попался в плей-офф – обыграем – Петраков

Накануне сборная Украины обыграла команду Боснии в Зенице со счетом 2:0. Голы забили Зинченко и Довбик. Сборная Украины не проиграла ни одного матча в отборе на Евро-2020 и на Кубок мира-2022.