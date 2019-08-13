Что делать Евгению Хачериди

Евгений Хачериди находится в статусе свободного агента

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди находится в статусе свободного агента. Контракт с греческим ПАОКом завершился, а новый клуб Хачериди так и не нашел.

Прошлым летом Хачериди с пафосом переходил к серебряного призера чемпионата Греции. После проблем в "Динамо" переход к ПАОК должен был стать экзаменом для самого игрока, на счет того, были проблемы регресса связанные с клубом, или, собственно, самими футболистом. В Греции Хачериди подписал контракт по схеме 1 + 2. То есть если стороны остается удовлетворении сотрудничеством через год - контракт автоматически продлевается еще на два сезона.

Хачериди провел только 5 матчей за свою новую команду. Во второй половине сезона по ПАОК уже не играл. Понятно, что в такой ситуации, греки не захотели продолжать сотрудничество с украинским защитником.



Хачериди провалился в Греции

Проблема Хачериди заключается в том, что он фактически последние полтора сезона не играл стабильно, имел конфликты с тренерами. Самому футболисту уже исполнилось 32 года в июне. С возрастом Хачериди имеет склонность к травмам.

С таким резюме будет крайне трудно найти себе новый клуб. Особенно, учитывая, что футболист привык к хорошим личных условий контракта. Говорили о возможном трансфере в турецкие клубы. Но для перехода в этот чемпионат нужно иметь "актуальное" имя. Хачериди уже не вызывается в сборную, не закрывает лучших форвардов мира в матчах еврокубков.

Возможен был бы вариант с российскими клубами. Не так давно была информация, что московский ЦСКА проявляет интерес к игроку. Но против этого бэкграунд Хачериди: во время матча квалификации Лиги чемпионов прошлого сезона он показал фанатам "Спартака" защитные щитки сине-желтого цвета. Понятно, что в России ему такого никто не простит. В случае возможного перехода будет давление болельщиков и журналистов, который Хачериди не выдержит.

Хорошие личные условия могут предложить на Ближнем Востоке. Не так давно там работал Сергей Ребров, сейчас играет вратарь Максим Коваль. Но чтобы зайти на этот рынок - нужно иметь агента, который знает руководителей местных клубов.



Показал фанатам "Спартака" защитные щитки сине-желтого цвета

Из последних новостей - интерес к Хачериди со стороны чемпиона Румынии "Стяуа". Сам Мирча Луческу рекомендовал игрока. Здесь все тоже непросто. Босс румынского гранда Джордж Бекали имеет очень сложный и эмоциональный характер. В случае чего - укажет на выход.



Хачериди должен сам понять, что его звездный час прошел. Сегодня он - возрастной игрок со многими личными проблемами. Подписать в таких условиях долгосрочный контракт с хорошим клубом будет крайне трудно. Лучше быть реалистом. Например, "Александрия" давно ищет игрока в центр обороны под Лигу Европы. Не самый сильный чемпионат, стабильная зарплата и доверие тренера помогли бы Хачериди еще поиграть в футбол несколько сезонов.

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В составе ПАОКа Хачериди провел только 5 матчей. 3 в чемпионате Греции и 2 в еврокубках