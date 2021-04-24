"Чистое предательство, некоторые люди лгали годы" - президент УЕФА о Суперлигу

Александр Чеферин возглавляет УЕФА 5 лет Фото: Reuters

Президент УЕФА Александр Чеферин вспомнил свои эмоции после создания Суперлиги.

По словам футбольного функционера, некоторые руководители европейских грандов его предали.

"Это витало в воздухе, что-то происходило. Но я все еще думал, что люди не могут так много врать. Если бы они хотели это сделать, то не стали бы участвовать в заседании Ассоциации европейских клубов в пятницу. Однако они провернули все худшим из возможных способов.

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Худшим днем ​​была суббота. Тогда я понял, что это чистая измена, некоторые люди лгали нам годами. Было довольно странно, поскольку я не знал, что именно случилось завтра. Было похоже, что о чем-то объявят, но никто не знает, о чем.

Потом мне позвонили из трех-четырех клубов и сказали: "Нам очень жаль, но мы должны были согласиться, иначе остались бы вне проекта". Но потом в воскресенье, когда я проснулся, я был уверен, что столкнусь с этой проблемой и решу ее", - сказал Чеферин интервью The Associated Press.

19 апреля 12 клубов объявили о создании Суперлиги. Этот турнир должен был стать аналогом Лиги чемпионов. В него вошли лучшие команды Англии, Испании и Италии. Турнир просуществовал только два дня, после чего клубы под давлением УЕФА и ФИФА начали из него выходить. Сейчас формально только три клуба заходится в Суперлиге - "Реал", "Ювентус" и "Барселона".