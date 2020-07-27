Чигринский определился с клубом

Дмитрий Чигринский выступает за АЕК с лета 2016 года. Фото: ФК АЕК

Экс-защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский продлил контракт с греческим АЕКом.

Срок нового соглашения будет составлять один год, сообщает официальный сайт греческого клуба.

По новому контракту, экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины будет получать €350 тыс. в сезон. Сумма может вырасти до €450 тыс. благодаря бонусам.

Клуб и игрок никак не могли договориться о продлении контракта, который завершался летом. АЭК настаивал на уменьшении зарплаты за постоянную травмы украинском, а футболист хотел контракт на 2 сезона. В услугах Чигринского были заинтересованы турецкие, греческие и румынские клубы.

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Дмитрий Чигриський выступал за "Шахтер", "Днепр", "Барселону". Провел 29 матчей за национальную сборную Украины.