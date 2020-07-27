Чигринский определился с клубом

Экс-защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский продлил контракт с греческим АЕКом.
Срок нового соглашения будет составлять один год, сообщает официальный сайт греческого клуба.
По новому контракту, экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины будет получать €350 тыс. в сезон. Сумма может вырасти до €450 тыс. благодаря бонусам.
Клуб и игрок никак не могли договориться о продлении контракта, который завершался летом. АЭК настаивал на уменьшении зарплаты за постоянную травмы украинском, а футболист хотел контракт на 2 сезона. В услугах Чигринского были заинтересованы турецкие, греческие и румынские клубы.
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Дмитрий Чигриський выступал за "Шахтер", "Днепр", "Барселону". Провел 29 матчей за национальную сборную Украины.
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