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четверг, 22 июля 2021 09:06

Четыре украинки сыграют на US Open

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Четыре украинки сыграют на US Open
Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Украину на Открытом чемпионате США по теннису будут представлять четыре теннисистки.

В основной сетке US Open сыграют: Марта Костюк, Ангелина Калинина, Элина Свитолина и Даяна Ястремская, сообщает "Большой теннис Украины".

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Последний турнир Большого шлема в 2021 году пройдет с 30 августа по 12 сентября. Организаторы US Open-2021 не станут ограничивать посещаемость зрителей на турнире.

Действующая победительница US Open - Наоми Осака. В финале японка в трех сетах обыграла Викторию Азаренко.

Ястремская и Свитолина будут представлять Украину на Олимпийских играх в Токио. Костюк пропустит Игры из-за травмы. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.

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