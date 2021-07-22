Четыре украинки сыграют на US Open

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Украину на Открытом чемпионате США по теннису будут представлять четыре теннисистки.

В основной сетке US Open сыграют: Марта Костюк, Ангелина Калинина, Элина Свитолина и Даяна Ястремская, сообщает "Большой теннис Украины".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина перенесла медовый месяц ради Олимпиады

Последний турнир Большого шлема в 2021 году пройдет с 30 августа по 12 сентября. Организаторы US Open-2021 не станут ограничивать посещаемость зрителей на турнире.

Действующая победительница US Open - Наоми Осака. В финале японка в трех сетах обыграла Викторию Азаренко. Ястремская и Свитолина будут представлять Украину на Олимпийских играх в Токио. Костюк пропустит Игры из-за травмы. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.