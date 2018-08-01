Четыре года без Белькевича: воспоминания одноклубников о фантастического игрока

Ровно четыре года назад перестало биться сердце Валентина Белькевича. Бывшие одноклубники выдающегося полузащитника "Динамо" вспомнили памятные моменты связанные с Валентином.

Олег Венглинский:

В команду я попал в возрасте 17-18 лет. Меня в то время Белькевич удивил техникой работы с мячом и пониманием игры. Его коронная фраза для всех нападающих: "Вы бегите, а я дам". То есть, задача форварда состояла в том, чтобы бежать, а он в эту точку мяч доставит. Эти его слова на 100 процентов соответствовали действительности. Талант был дан Белькевичу от природы. Такие футболисты, плеймейкеры от Бога, - на вес золота, и они появляются нечасто. Для него на поле не было невозможного. Он мог сделать все.

Белькевич бросает мяч и с первого удара попадает в перекладину! Теперь представьте мою реакцию - я не мог представить, что произошло.



Когда у нас с ним возникла интересная спор. Выходим на поле после теории. Он говорит: "Ну что, молодой, вот мы идем сейчас в центр поля. Я бросаю мяч и из центра сразу попадаю в перекладину". "Да нет, Валик, - отвечаю. - Ты, наверное, из ста раз туда не попадешь". Поспорили на 100 перебросок или приседаний - уже не вспомню. Человек без разминки, только что переоделась - это невозможно, думаю. Белькевич бросает мяч и с первого удара попадает в перекладину! Теперь представьте мою реакцию - я не мог представить, что произошло. Этот спор он у меня выигрывал 2 или 3 раза.

Ялта, 1998 год. Плюс 47 градусов по Цельсию. Стадион. Беговые дорожки сделаны из резины - еще советской. Она распаляется под солнцем и на высоте 1,5-2 метров нереально тяжелое, горячее, пропеченное воздуха. Валерий Васильевич дал огромную нагрузку: два подряд тесты Купера. Белькевич не имел гренадерской антропометрии, но бег всегда одним из первых, практически не потел. И все время на его лице сияла улыбка. Отвечал нам: "Это опыт и мастерство".

Автор: Sport.ua Белькевич бежит кросс и улыбается несмотря на адскую жару.

Однозначно - это была звезда. Люди, которые умеют все, - звезды. Но при всей звездности Белькевич был скромным, интеллигентным, общительным, порядочным и отзывчивым человеком. Никогда не позволял себе "пихать" молодым ставить себя выше другого.

Услышав эту новость, то не поверил. Не поверил, потому что собственными глазами видел, как он выдерживал те все безумные нагрузки



Очень любил рыбалку. Он, Хацкевич, Макс Шацких стали "трофейными" рыбаками. Еще со времени, когда в "Динамо" играл Шевченко, Белькевич подсел на бильярд. Между ними были очень сильны "зарубы". На базе в Конча-Заспе поставили красивый бильярдный стол и началось - кии, перчатки, напальчники. Даже футбольный матч мог уступать бильярдным партиям в плане напряжения.

Следил за модой. В Валика всегда было все самое лучшее - одежда, автомобиль. Он любил красиво выглядеть. Один из его девизов: "Деньги не стоит на себе экономить". Если ты зарабатываешь много, то должен хорошо выглядеть и соответствовать статусу "Динамо" (Киев).

В день его смерти я находился в Греции. Услышав эту новость, то не поверил. Не поверил, потому что собственными глазами видел, как он выдерживал те все безумные нагрузки. Некоторые даже терял сознание, но не Белькевич. Валик это переносил легко, улыбаясь. Поэтому в проблемы с сердцем сначала не поверил. Очень трудно было воспринять реальность.

Юрий Дмитрулин:

Помню первое знакомство с Белькевичем. Мы тогда находились на сборах в Швеции. Команду еще возглавлял Сабо, 1996-й год. Хацкевич, который в "Динамо" пришел чуть раньше, представил нам новичка. Белькевич стеснялся, но это было понятно - новый человек в команде. Очень быстро мы увидели, насколько он нормальный пацан, насколько он приятный в общении.

После тренировки мы часто оставались. Демьяненко и Михайличенко придумывали разные штуки для затравки: попасть из центра поля в маленькие ворота, или в ту же перекладину. В Белькевича всегда был поставлен, точный удар.

Я составлял ему компанию на рыбалке. Бывали ситуации, половина, а то и вся команда выезжала на природу. Общались часто ходили друг к другу в гости, смеялись, выпивали.

Олег Лужный:

Во-первых - это была очень хороший человек. Настоящий товарищ. На него можно было положиться в любое время в любой ситуации. Не могу сказать, что мы были большими друзьями - все-таки разница в возрасте, к тому же я потом продолжил карьеру в Англии. Но пока жил в Киеве, то ходили друг к другу в гости.

Дирижер команды. Мозг команды. Всегда веселый. Мое первое впечатление от Белькевича? Человека сразу видно по поведению. От него у меня было положительное впечатление с самого начала. Стоит сказать, что Белькевич влился в коллектив моментально.

Возникали ли у меня к нему претензии? Никогда! Вы что, не помните, как он играл? После тренировок все оставались на 20-30 минут: кто-то бил штрафные, кто угловые подавал. Белькевич оставался также, хотя у него был врожденный талант к футболу. Это - однозначно. Помню, как мы играли в тенисбол 2 на 2. Белькевич с Хацкевичем против меня и Реброва. Можете даже не спрашивать, кто победил. Здесь все понятно (Улыбается).

Белькевич был прекрасным человеком. Шутил, поддерживал молодых игроков. Профессионал с большой буквы



Андрей Несмачный:

Белькевич был прекрасным человеком. Шутил, поддерживал молодых игроков. Профессионал с большой буквы - в тренировочном процессе отдавался полностью. Ну и его филигранная техника, конечно. Мы многому у него научились. Когда он испытывал травмы, мы волновались, потому что Валентин был ключевым звеном команды, от него зависел итоговый результат. Все, кто знал Валика, до сих пор обеспокоены тем, что произошла эта трагедия. Не каждому человеку везет быть такой бесконфликтной, доступной, веселой, компанейским.

Однажды в Белькевича таки возник конфликт с Гавранчич - поссорились из-за матча Лиги чемпионов. В той ситуации Валик, который был капитаном, был прав, потому что нам тогда много чего не удавалось на поле. Дискуссия касалась того, кто дорабатывает. Вся команда поддержала Белькевича. То есть, когда это действительно было необходимо, Валик мог "напихаты" по существу.

Наша последняя встреча? Помню ... Валик тогда проходил тренерские курсы. На базе были занятия их тренерского штаба. Он зашел в столовую, увидел меня и спросил: "Привет, как дела?" Отвечаю: "Нормально. А у тебя? Скоро тренировать и рассказывать, кому куда бежать и что делать?" А он: "Естественно, что да! Как меня гоняли, так и я гонять. Упомяну все, через что мне пришлось пройти - 5 по 300, 7 по 50, тест Купера. Все им позгадую". Посмеялись, поговорили. В его жизни всегда был светлый, позитивный настрой.

Автор: www.mediaport.ua Белькевич успел потренировать только молодежные команды "Динамо"

Виталий Рева:

Все знают, каким футболистом был Белькевич - очень техническим, разумным. Мне, как голкиперу было с ним легко. Мяч можно бросить ему в любую часть тела - ты знал, что проблем с приемом не возникнет. Что Валик его примет и будет знать, что делать дальше.

А вот играть против него всегда непросто - очень умный и хитрый. Вроде выходит на ударную позицию, и ты выходишь из ворот, а он р-раз - и подсек тебе за шиворот. 10 из 10 футболистов били бы на силу в таком случае, а Валик наблюдал за действиями вратаря. Не всегда отрабатывал в обороне, что меня, как голкипера, иногда смущало. Но при контроле мяча нашей командой - если не знаешь, что делать с мячом, - отдай Белькевичу и все будет нормально.

Автор: ТСН Валентин мог принять мяч любой частью тела.

Когда Валик работал в "Динамо-2", я немного тренировался вместе с ними, поддерживал форму. В конце двусторонки всегда считалось лучше попасть в ту команду, где был Валик. Ведь Валик - это на три игрока больше. Он умел завести молодых и показать собственным примером, как передачу отдать или голик забить.

Смерть Белькевича? Знаете, тело остается здесь, а душа - вечна. Я не видел еще ни одного человека, который остался живой в этом материальном мире. Рано или поздно все умрем. Сначала я тоже не поверил в его смерть. Но если это случилось - значит случилось. Мужчина выполнил определенную миссию и пошел дальше.

По материалам "Футбол24".

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Валентин Белькевич - белорусский и украинский футболист, по завершении игровой карьеры - футбольный тренер. Известный по выступлениям за киевское "Динамо", затем в клубе работал тренером. Умер 1 августа 2014 в результате обрыва тромба.