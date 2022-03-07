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понедельник, 07 марта 2022 09:00

Четвертое "золото" для Украины и медальный зачет Паралимпиады после третьего дня

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В третий соревновательный день на Паралимпиаде-2022 в Пекине копилка сборной Украины пополнилась еще одной наградой.

"Золото" в лыжной гонке на длинной дистанции ​​классической техникой среди спортсменок с нарушением зрения завоевала Оксана Шишкова (гайд Андрей Марченко).

Украинка опередила ближайшую преследовательницу на 56 с. Это уже вторая золотая медаль для нее в Пекине-2022.

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Еще одна наша соотечественница Наталья Ткаченко финишировала с пятым результатом.

В гонке на длинной дистанции ​​стоя Юлия Батенкова-Бауман стала шестой.

Таким образом, на счету Украины уже восемь наград, четыре из которых золотые, три серебряные и одна бронзовая.

В медальном зачете наша команда пропустила вперед Китай, который завоевал уже 25 медалей.

По общему количеству наград Украину обошла еще и Канада.

Автор: beijing2022.cn
  Медальный зачет Паралимпиады-2022 после третьего дня соревнований
Медальный зачет Паралимпиады-2022 после третьего дня соревнований

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта. Всего на Паралимпиаде-2022 будет разыграно 78 комплектов наград.

Сборная Украины будет соревноваться в биатлоне и лыжных гонках. Представляют нашу страну 20 спортсменов и девять спортсменов-лидеров (гайдов).

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