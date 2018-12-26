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среда, 26 декабря 2018 18:10

Четверо украинских наставников попали в рейтинг лучших тренеров

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Авторитетный портал clubworldranking.com опубликовал рейтинг лучших тренеров мира. Части украинских наставников удалось попасть в топ-200 лучших специалистов.

Выше среди Украинской разместился Сергей Ребров, который сейчас руководит венгерским ФК "Ференцварош" - 110 место. На 138-м оказался рулевой "Александрии" Владимир Шаран, 184-ю строчку в Дмитрия Парфенова из "Урала" и 196 у Василия Сачко из "Ворсклы".

Белорусский наставник "Динамо" Александр Хацкевич занял 43 место, Паулу Фонсека - 53.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

  Лучшие тренеры мира по версии clubworldranking.com
Лучшие тренеры мира по версии clubworldranking.com

Рейтинг базируется на результатах команд за последние 52 недели.

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Александр Хацкевич может покинуть пост главного тренера столичного "Динамо" в случае неудачи в матчах в 1/16 финала Лиги Европы с греческим "Олимпиакосом"

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