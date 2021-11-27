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Чешка выиграла первую биатлонную гонку сезона

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Чешка выиграла первую биатлонную гонку сезона
Давидова отстрелялась без поражений. Фото: Twitter

В Эстерсунде (Швеция) у женщин прошла первая гонка сезона–2021/2022 на Кубке мира. Биатлонистки пробежали индивидуалку на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.

Победу в первой гонке олимпийского сезона одержала чешка Маркета Давидова, второе место заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер, третье – немка Денизе Херрман.

В гонке выступили 4 украинки – Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Екатерина Бех.

Лучшей среди украинок была Валентина Семеренко с одним промахом –17 место. Юлия Джима с тремя промахам финишировала 22-ой. Анастасия Меркушина тоже с тремя неточными выстрелами финишировала на 71 месте, а Екатерина Бех настреляла 7 промахов и была лишь 107-ой.

Ирина Петренко, которая была изначально заявлена, снялась с гонки из-за проблем с желудком.

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В прошлом году Большой хрустальный глобус выиграла норвежка Тириль Экхофф. В мужчин победителем был норвежец Йоханнес Бьо.

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