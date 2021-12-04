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суббота, 04 декабря 2021 10:08

Черный день России. Норвежец приблизился к мировой шахматной короне

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Черный день России. Норвежец приблизился к мировой шахматной короне
Карлсен одержал первую победу. Фото: fide.com

Шестая партия матча за мировую шахматную корону завершилась на 136-м ходу победой норвежца Магнуса Карлсена, который играл белыми фигурами. Претенденту из России Яну Непомнящему достались чёрные фигуры. Напомним, предыдущие пять партий завершились вничью. Счёт стал 3,5:2,5 в пользу действующего чемпиона мира.

Матч состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк.

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Следующая, седьмая, партия состоится сегодня, 4 декабря. Далее партии запланированы на 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря. Начало всех партий – в 14:30 . В седьмой партии белыми фигурами будет играть Непомнящий.

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Дата
04
декабря

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