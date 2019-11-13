Черниговская детская школа требует €300 тис. за Ярмоленко

Андрей Ярмоленко второй год защищает цвета "Тоттенхэма""

ФИФА подтвердила, что черниговская детская школа "Юность" подала запрос по платежу солидарности в размере 300 тысяч евро в связи с трансфером Андрея Ярмоленко из "Динамо" в "Боруссию" Дортмунд.

"Мы можем подтвердить, что специализированная детско-юношеская школа футбола олимпийского резерва "Юность" подала в ФИФА запрос по платежу солидарности в связи с международным трансфером игрока Андрея Ярмоленко. Об этом сообщает "Трибуна".

Поскольку данный вопрос в настоящее время расследуется, мы не можем предоставить дополнительную информацию", – сообщила пресс-служба ФИФА.

Ранее ФИФА сообщила, что получила от "Юности" жалобу о невыплате платежа солидарности в размере 300 тысяч евро от "Боруссии". По регламенту ФИФА, конечная ответственность за выплату платежа лежит на клубе, в который перешел игрок, то есть, на "Боруссии".

ФИФА предоставила дортмундцам дедлайн 16 ноября, чтобы они могли изъяснить свою позицию по вопросу.

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Ранее в "Боруссии" утверждали, что выплачивать "Юности" платеж солидарности за трансфер Ярмоленко должно "Динамо".