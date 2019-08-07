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среда, 07 августа 2019 11:20

Через неделю сезон для "Динамо" можно списать в пассив

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Через неделю сезон для &quot;Динамо&quot; можно списать в пассив
Николай Несенюк: "Игрового преимущества в Брюгге украинская команда не имела"

Киевское "Динамо" проиграло в Брюгге первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов – 0:1.

Перед поединком с "Брюгге" у многочисленных болельщиков "Динамо" были надежды на то, что команда покажет новое качество игры, что и позволит ей попасть в Лигу чемпионов. В футбол обе команды играли лишь первые четверть часа – за это время и гости, и хозяева, имели по две возможности забить. А затем с "динамовцами" что-то случилось – вернулось все то, что так раздражало в последнем неудачном для команды сезоне. И счастье, что соперник был достаточно среднего уровня. Иначе он бы непременно наказал наших за многочисленные невынужденные ошибки, забив более одного раза.

Все было, как и в прошлом году в первой игре против пражской "Славии". Разница была лишь в том, что в этот раз "Динамо" не повезло забить. Именно не повезло – игрового преимущества, которое следовало воплощать в забитые мячи, украинская команда не имела.

В футбол обе команды играли лишь первые четверть часа

Но если в прошлом году были надежды, что команда со временем прибавит, то теперь мы увидели, что этого пока еще не случилось. Наоборот – "крылья" атаки прошлого сезона в лице Вербича и Циганкова выглядели бледной копией себя самих. А без флангов игра команды Александра Хацкевича теряет в атаке чуть ли не всю остроту. Ожидаемо не усилили команду и новички. Собственно, никто на это особенно не надеялся.

Что дальше? Очень хочется верить, что в "Динамо" таки есть атакующая игра. Просто команда её почему-то никак не может показать. Если этого не случится, уже через неделю можно будет записывать в пассив еще один сезон.

Перед игрой я узнал, что на матче чемпионата Бельгии "Клуб Брюгге" продал 24 тысячи абонементов, то есть 90 процентов мест на стадионе. Это значит, что команде всегда будет для кого играть, невзирая на результат того или другого отдельного матча. Игра закончилась поздним вечером, но в радиусе километра от стадиона еще очень долго светились огни кафе и ресторанов, вокруг каждого из которых кучилась друга сотни болельщиков, которые не спешили расходиться по домам и бойко обсуждали игру. И так у них будет аж до мая.

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Повторный матч "Динамо" - "Брюгге" состоится в Киеве в следующий вторник, 13 августа.

Автор: Николай Несенюк, из Брюгге
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