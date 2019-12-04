Черчесов заговорил о поражении от Украины

Станислав Черчесов потерпел болезненное поражение во главе "Спартака" от киевского "Динамо" в 2008 году

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной встрече с Украиной на чемпионате Европы 2020 года. Об этом пишет "Спортс ру".

— Есть вероятность, что Россия встретится со сборной Украины на этом Евро. Что будете чувствовать после того, как проиграете Украине?

— Ну, во-первых, я был рад с Андреем Шевченко поговорить. Давно его не видел.

Но, если это случится, то случится где-то в полуфинале или четвертьфинале.

Проиграем? Не хочу спорить. Я буду рад с ними встретиться, друзьями своими. Всем привет, — сказал Черчесов.

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Соперниками России по группе В будут Бельгия, Дания и Финляндия. Украина в группа C встретится с Австрией, Голландией и победителем стыковых матчей пути А или D.