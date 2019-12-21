Цена на Лунина обвалилась вдвое

С лета Андрей Лунин сыграл лишь одну игру в Кубке Испании

Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков чемпионата Испании.

Голкипер "Вальядолида" Андрей Лунин теперь стоит всего 3 млн евро, что в два с половиной раза меньше прежних 7,5 миллионов. Сообщает сайт Sportanalytic.com.

Контракт Лунина принадлежит "Реалу", а за нынешний клуб он дебютировал только на этой неделе.

Трансферная цена защитника "Леганеса" Василия Кравца упала с 3 евро до 2 миллионов.

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На вершине рейтинга Лионель Месси ("Барселона"), Эден Азар ("Реал"), Гризманн ( "Барселона") и Жоау Фелиш (Атлетико), которые стоят более 100 млн евро.