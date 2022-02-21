Чемпионы межсезонья. "Динамо" закончило сборы очередной победой

Николай Шапаренко. Фото: ФК "Динамо"

Последним соперником "бело-синих" на зимних сборах стал чемпион Латвии рижский клуб РФШ.

Встреча состоялась в понедельник, 21 февраля, на центральном поле Mardan Sports Complex, сообщает официальный сайт "Динамо".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ты никогда не будешь идти один" - фанаты "Ливерпуля" поддержали Украину

Динамовцы активно начали поединок и имели несколько моментов для взятия ворот.

Однако в середине первого тайма Мареш вывел РФШ вперед прямым ударом из штрафного.

Отыгралось "Динамо" на 64-й мин. Николай Шапаренко обыгрался с Сергеем Сидорчуком, отдал налево на Витиньо, с ударом которого справились защитники. Мяч подобрал Владислав Ванат и смог протолкнуть его в ворота с нескольких метров.

Еще через несколько мин. Томаш Кендзёра отдал передачу в штрафную на Виктора Цыганкова, а тот еще дальше на Шапаренко. Николай с линии вратарской площадки направил мяч в ворота.

На третьем зимнем сборе "Динамо" провело пять спаррингов. До РФШ киевляне победили "Кайрат", "Инджию" и "Валмиеру", а также сыграли вничью с "Пахтакором". Во время зимнего межсезонья "Динамо" ни разу не проиграло.