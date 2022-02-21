Чемпионы межсезонья. "Динамо" закончило сборы очередной победой

Последним соперником "бело-синих" на зимних сборах стал чемпион Латвии рижский клуб РФШ.
Встреча состоялась в понедельник, 21 февраля, на центральном поле Mardan Sports Complex, сообщает официальный сайт "Динамо".
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Динамовцы активно начали поединок и имели несколько моментов для взятия ворот.
Однако в середине первого тайма Мареш вывел РФШ вперед прямым ударом из штрафного.
Отыгралось "Динамо" на 64-й мин. Николай Шапаренко обыгрался с Сергеем Сидорчуком, отдал налево на Витиньо, с ударом которого справились защитники. Мяч подобрал Владислав Ванат и смог протолкнуть его в ворота с нескольких метров.
Еще через несколько мин. Томаш Кендзёра отдал передачу в штрафную на Виктора Цыганкова, а тот еще дальше на Шапаренко. Николай с линии вратарской площадки направил мяч в ворота.
На третьем зимнем сборе "Динамо" провело пять спаррингов.
До РФШ киевляне победили "Кайрат", "Инджию" и "Валмиеру", а также сыграли вничью с "Пахтакором".
Во время зимнего межсезонья "Динамо" ни разу не проиграло.
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