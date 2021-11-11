Чемпионский бой Далакяна пройдет со зрителями

Артём Далакян еще не проиграл ни одного поединка. Фото: Денис Носов

Чемпион мира WBA во флайвейте Артем Далакян 20 ноября в Киеве проведет защиту титула.

Соперником украинца на ринге будет обязательный претендент панамец Луис Консепсьон, сообщает "Чемпион".

"Это пятая для Артема защита титула, после которой у него есть перспективы на объединительные бои, - рассказывает промоутер Далакяна, президент Union Boxing Promotion Юрий Рубан. - Появляется вариант даже стать абсолютным чемпионом мира. Но сначала Артему нужно пройти опытного и неуступчивого Луиса Консепсьона".

.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, где будет проходить реванш между Джошуа и Усиком

"В рамках боксерского шоу мы будем придерживаться всех безопасности и рекомендаций в контексте эпидемиологической ситуации в Киеве, - утверждает генеральный менеджер Union Boxing Promotion Дмитрий Елисеев. - Мы получили большое количество запросов от фанов бокса, которые желали вживую посмотреть на бой Артема. Пошли им навстречу и сегодня стартуют продажи билетов на шоу. Будет продаваться только 500 билетов. На арену могут попасть только вакцинированные зрители или имеющие негативный результат тестирования на Covid-19, проведенный не более чем за 72 часа до боксерского шоу".

Луис Мигель Консепсьон дебютировал на профессиональном ринге 21 марта 2006-го и за это время провел 48 боев. Победил в 39 поединках, в 28 досрочно. 7 февраля 2020 года в бою за звание временного чемпиона мира WBA во флайвейте Луис победил техническим нокаутом Робера Барреру.

На профессиональном ринге Артем Далакян провел 20 боев и ни разу судья не поднял руку его сопернику - в активе украинца 20 побед, 14 из которых нокаутом.