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среда, 29 мая 2019 14:26

Чемпионка "Ролан Гаррос-2016" сыграет со Свитолиной в третьем круге чемпионата Франции

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Чемпионка &quot;Ролан Гаррос-2016&quot; сыграет со Свитолиной в третьем круге чемпионата Франции
В 2019 году Мугуруса дважды встречалась с другой украинкой – Даяной Ястремсокй

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала соперницей украинки Элины Свитолиной в третьем круге турнира серии "Большого Шлема" Roland Garros в Париже, Франция.

Во втором раунде Мугуруса, чемпионка турнира-2016, за 2 партии обыграла шведку Йоханну Ларссон со счетом 6:4, 6:1 и 31 мая встретится с первой ракеткой Украины.

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Свитолина вышла в третий круг без борьбы, поскольку ее соперница – украинка Катерина Козлова – снялась с матча из-за проблем со здоровьем.

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