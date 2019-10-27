Чемпионка мира по биатлону отравилась навозом

Ингрид Тандревольд вынуждена прервать подготовку к сезону из-за отравления. Фото: инстаграм

Чемпионка мира 2019 по биатлону в эстафете Ингрид Тандревольд покинула сбор национальной команды Норвегии из-за отравления, сообщает "Обозреватель"

"Я действительно должна была быть в Антерсельве на сборе, но поехала домой. Сначала все прошло очень хорошо, и я была в порядке. Но на следующий день я отравилась. Я упала, но это было не как обычно. Я споткнулась во время бега и упала лицом в коровий навоз. Может это был и не коровье, но что-то очень похожее. Пожалуй, я проглотила этот навоз и отравилась им ", - рассказала 23-летняя Тандревольд в интервью сайту" TV2.no ".

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Чемпионат мира по биатлону сезона 2019-2020 стартует 30 ноября 2019 этапом в шведском Эстерсунде, а завершится 22 марта 2020 в норвежском Холменколлене.