УЕФА оштрафовал Францию за ошибку с гимном Албании

Албанцы на "Стад де Франс" не поверили своим ушам

УЕФА оштрафовал Францию ​​на € 20 000 евро из-за ошибки с гимном, которая произошла перед матчем квалификации Евро-2020 со сборной Албании.

Сообщает сайт французского радио RFI.

В сентябре во время отборочного матча на "Стад де Франс" вместо гимна Албании зазвучал гимн Андорры.

Албанцы сначала подумали, что включили "Марсельезу", так как первые ноты гимна Андорры очень похожи на гимн Франции.

После этого сыграли и "Марсельезу". Тогда сборная Албании отказалась начинать матч, пока не выполнят правильный гимн. Поэтому встреча задержали на 7 минут. Правильный гимн все-таки сыграли. Диктор "Стад де Франс" извинился, но при этом назвал Албанию Арменией.

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Впоследствии президент Франции Эмануэль Макрона попровсив извинения за скандальную ошибку Французской федерации футбола с национальным гимном Албании.