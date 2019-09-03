Чемпионка Европы отказалась выступать за Россию и сменила спортивное гражданство

Мария Харенкова теперь будет выступать за Грузию

Известная спортсменка отказалась выступать за Россию и решила представлять другую страну.

Чемпионка Европы в упражнении на бревне Мария Харенкова изменила спортивное гражданство, чтобы выступать за сборную Грузии.

Как сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG), решение о переходе 21-летней спортсменки в другую сборную вынесли на заседании исполкома FIG в Манагуа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ломаченко признался, что имеет друзей в России

Мария Харенкова стала чемпионкой Европы в 2014 году, в 2015 завоевала "бронзу" на чемпионате мире, также становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.