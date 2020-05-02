Чемпионат Украины возобновят 30 мая

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 927
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 639
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1611
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1404
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3465
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2376
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1044
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4779
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 909
Фото
Все фото
11
9
10
14
13
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
Сексуальная и откровенная: как выглядит девушка звездного полузащитника &quot;Реала&quot;
Сексуальная и откровенная: как выглядит девушка звездного полузащитника "Реала"
Горячая соблазнительница: фото сексуальной модели, которая очаровала молодого футболиста
Горячая соблазнительница: фото сексуальной модели, которая очаровала молодого футболиста
Видео
Все видео
Иван Яремчук проиграл в карты свыше 1 миллиона долларов
Иван Яремчук проиграл в карты свыше 1 миллиона долларов
"От пещерного человека к моему мужу" - жена Джоковича самостоятельно стрижет его на карантине
"От пещерного человека к моему мужу" - жена Джоковича самостоятельно стрижет его на карантине
Умер британский боксёр, который отправлял в нокдаун Мухаммеда Али
Умер британский боксёр, который отправлял в нокдаун Мухаммеда Али
Вратарь российского клуба набросился с критикой на Путина и Госдуму
Вратарь российского клуба набросился с критикой на Путина и Госдуму
Экс-форварда "Шахтера" застукали на "горячем" с чужой женой
Экс-форварда "Шахтера" застукали на "горячем" с чужой женой
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3168
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2223
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1485
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8973
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3987
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 мая 2020
Просмотров: 252
Йога
Не сказати, що весь цей час я тільки й ждав його з'яви. Але, якби озвався, світ очуднився б. Людина не задумується про якісь речі, а коли вони, ніби ...
суббота, 02 мая 2020 11:52

Чемпионат Украины возобновят 30 мая

  Комментировать
Чемпионат Украины возобновят 30 мая
Чемпионат должен был закончиться в конце мая

Генеральный директор ТК Футбол Александр Денисов опубликовал предварительное расписание УПЛ после восстановления сезона.

Как сообщает источник, данный календарь отправлен на рассмотрение и утверждение всем клубам УПЛ.

Если с 11 мая вступают в силу правила ослабление карантина, рабочая версия выхода футбола по карантину следующая:

- с 12 по 17 мая все игроки и тренеры клубов украинской Премьер-лиги должны будут пройти тестирование на коронавирус

- с 12 по 29 мая подготовка команд к восстановлению Чемпионата

- 30 мая - старт (24 тур)

- 6 июня - 25-й тур

- 13 июня - 26 тур

- 17 июня - 27 тур

- 20 июня - 28 тур

- 27 июня - 29 тур

- 6 июля - 30 тур

- 10 июля - 31 тур

- 13 июля - 32 тур

Полуфиналы Кубка Украны - 10 июня

Финал - 17 июля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, когда решится судьба Шевченко в сборной Украины

Чемпионат и розыгрыш Кубка были остановлены в марте из-за эпидемии коронавируса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чемпионат Украины возобновят 30 мая». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
мая

Иван Яремчук проиграл в карты свыше 1 миллиона долларов

Самое читаемое
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие 4 Просмотров: 96592
Убитый брат и алкогольное прошлое: новые подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Убитый брат и алкогольное прошлое: новые подробности о женщине, которая обезглавила дочь
5
 Просмотров: 19629
&quot;Ошибка молодости&quot;: показали фото девочки, которой мать отрезала голову
"Ошибка молодости": показали фото девочки, которой мать отрезала голову Просмотров: 14202
Сексапильная Даша Астафьева раздвинула ноги и возбудила неприличные ассоциации
Сексапильная Даша Астафьева раздвинула ноги и возбудила неприличные ассоциации
6
 1 Просмотров: 10143
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
3
 Просмотров: 9045
Спорт
В сборную позвали сестру Анастасии Меркушиной
В сборную позвали сестру Анастасии Меркушиной
В "Динамо" вспомнили, как третировали Ринкона
В "Динамо" вспомнили, как третировали Ринкона Просмотров: 108
Иван Яремчук проиграл в карты свыше 1 миллиона долларов
Иван Яремчук проиграл в карты свыше 1 миллиона долларов
 Просмотров: 1242
Переход в российский клуб – моя самая большая ошибка – Селезнев
Переход в российский клуб – моя самая большая ошибка – Селезнев 1 Просмотров: 1323
Футболист "Карпат" поздравил бабушку красным флагом
Футболист "Карпат" поздравил бабушку красным флагом Просмотров: 1143
Больше всего комментируют
5
Экономика Украины обрушится за пару месяцев
4
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие
3
Зеленский: Надо думать, как выходить из карантина
3
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
3
Мой отказ подписать абсурдное подозрение Порошенко стал одной из причин для моего увольнения - Рябошапка
Голосов: 586
Голосование Кто должен быть главным тренером киевского "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Алексей Михайличенко
  • 2) Виктор Скрипник
  • 3) Сергей Ребров
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua