Чемпионат Украины возобновят 30 мая

Генеральный директор ТК Футбол Александр Денисов опубликовал предварительное расписание УПЛ после восстановления сезона.
Как сообщает источник, данный календарь отправлен на рассмотрение и утверждение всем клубам УПЛ.
Если с 11 мая вступают в силу правила ослабление карантина, рабочая версия выхода футбола по карантину следующая:
- с 12 по 17 мая все игроки и тренеры клубов украинской Премьер-лиги должны будут пройти тестирование на коронавирус
- с 12 по 29 мая подготовка команд к восстановлению Чемпионата
- 30 мая - старт (24 тур)
- 6 июня - 25-й тур
- 13 июня - 26 тур
- 17 июня - 27 тур
- 20 июня - 28 тур
- 27 июня - 29 тур
- 6 июля - 30 тур
- 10 июля - 31 тур
- 13 июля - 32 тур
Полуфиналы Кубка Украны - 10 июня
Финал - 17 июля
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Чемпионат и розыгрыш Кубка были остановлены в марте из-за эпидемии коронавируса.
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