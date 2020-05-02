Чемпионат Украины возобновят 30 мая

Чемпионат должен был закончиться в конце мая

Генеральный директор ТК Футбол Александр Денисов опубликовал предварительное расписание УПЛ после восстановления сезона.

Как сообщает источник, данный календарь отправлен на рассмотрение и утверждение всем клубам УПЛ.

Если с 11 мая вступают в силу правила ослабление карантина, рабочая версия выхода футбола по карантину следующая:

- с 12 по 17 мая все игроки и тренеры клубов украинской Премьер-лиги должны будут пройти тестирование на коронавирус

- с 12 по 29 мая подготовка команд к восстановлению Чемпионата

- 30 мая - старт (24 тур)

- 6 июня - 25-й тур

- 13 июня - 26 тур

- 17 июня - 27 тур

- 20 июня - 28 тур

- 27 июня - 29 тур

- 6 июля - 30 тур

- 10 июля - 31 тур

- 13 июля - 32 тур

Полуфиналы Кубка Украны - 10 июня

Финал - 17 июля

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Чемпионат и розыгрыш Кубка были остановлены в марте из-за эпидемии коронавируса.