Чемпіонат мира по биатлону: Пидгрушная вытянула сборную Украины на третье место в эстафете

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1071
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3861
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1710
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1665
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4707
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 900
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1701
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1206
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5751
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2547
Фото
Все фото
14
7
15
9
11
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Видео
Все видео
Нойер чудовищно ошибся в матче против "Падерборна"
Нойер чудовищно ошибся в матче против "Падерборна"
"Малыш" уложил на лед двухметрового великана во время драки в НХЛ
"Малыш" уложил на лед двухметрового великана во время драки в НХЛ
Бубка побил последний "зальный" рекорд
Бубка побил последний "зальный" рекорд
Бывший форвард "Зари" забивает "Манчестер Юнайтед": результаты первых матчей 1/16 Лиги Европы
Бывший форвард "Зари" забивает "Манчестер Юнайтед": результаты первых матчей 1/16 Лиги Европы
Счет не дает нам комфорта перед повторным матчем – Каштру
Счет не дает нам комфорта перед повторным матчем – Каштру
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 414
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1665
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1071
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1089
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1044
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
21 февраля 2020
1 Просмотров: 675
Каштан
Минулого тижня його спиляли. Щоправда, науковці просять не плутати солодке й людське з гірким і кінським, тобто castanea sativa з aeskulus ...
суббота, 22 февраля 2020 14:15

Чемпіонат мира по биатлону: Пидгрушная вытянула сборную Украины на третье место в эстафете

  Комментировать
Чемпіонат мира по биатлону: Пидгрушная вытянула сборную Украины на третье место в эстафете
Елена Пидгрушная вытянула сборную Украины

Тернополянка Елена Пидгрушная вытянула сборную Украины на третье место в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону. Первой была команда Норвегии, второй - Германии.

На первом этапе за сборную Украины бежала Анастасия Меркушина. И лежку, и стойку Настя закончила с одним дополнительным патроном и передала эстафету Юлии Джиме седьмой.

Юля немного притормозила на старте, так как имела два дополнительных патрона на лежке. Однако стойку Джима провела идеально - попала 5 с 5. Юля уже передала эстафету шестой.

На последний круг Елена вышла второй

Чуть не испортила все Вита Семеренко. Она использовала три дополнительных патрона на двух огневых рубежах, но резко сдала на третьем круге. В итоге - только 8 место.

И здесь сказала свое веское слово Елена Пидгрушная. Тернополянка отстреляла лежки с 5 патронов, а на стойке использовала только один дополнительный. На последний круг Елена вышла второй, но ее сумела догнать самая быстрая лыжница среди биатлонисток - немка Денис Херманн.

В итоге в Украине - бронзовая медаль. Это первая награда на чемпионате мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина громко вляпалась в скандал с российским допингом на чемпионате мира по биатлону

В прошлом году Украина также завоевала бронзу в женской эстафете.

Автор: Юрий СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чемпіонат мира по биатлону: Пидгрушная вытянула сборную Украины на третье место в эстафете». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Совершили самое масштабное ограбление в истории страны

Арестовали самого разыскиваемого наркобарона

Тимошенко остановили активисты

Министр установил рекорд

Шаманы предсказывали будущее благодаря попкорну

В Украине отменили смертную казнь

Англии удалось то, что не смогла Франция - история такси

Самое читаемое
&quot;С колена ее&quot;: появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
"С колена ее": появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
 Просмотров: 47434
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка 2 Просмотров: 27495
&quot;Это наша комната? Она не закрывается&quot; - украинка об условиях в карантине
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
 3 Просмотров: 17964
В любящих руках: показали собак до и после &quot;усыновления&quot;
В любящих руках: показали собак до и после "усыновления"
31
 Просмотров: 14130
&quot;Шахтер&quot; проиграл &quot;Бенфике&quot; и вылетел из еврокубков
"Шахтер" проиграл "Бенфике" и вылетел из еврокубков
 Просмотров: 13536
Спорт
Кто-то врет. Руководители украинского и российского биатлона сделали противоположные заявления
Кто-то врет. Руководители украинского и российского биатлона сделали противоположные заявления Просмотров: 603
Бодигарды развели боксеров Уайлдера и Фьюри на церемонии взвешивания
Бодигарды развели боксеров Уайлдера и Фьюри на церемонии взвешивания Просмотров: 243
"Второе место динамовцы не отдадут" - эксперт
"Второе место динамовцы не отдадут" - эксперт
 Просмотров: 171
Украина громко вляпалась в скандал с российским допингом на чемпионате мира по биатлону
Украина громко вляпалась в скандал с российским допингом на чемпионате мира по биатлону Просмотров: 2259
Нойер чудовищно ошибся в матче против "Падерборна"
Нойер чудовищно ошибся в матче против "Падерборна"
 Просмотров: 558
Больше всего комментируют
5
Что происходит в Новых Санжарах - онлайн
5
Для кого мы защищаем Украину - капеллан высказался о протестах в Новых Санжарах
4
Автобус с эвакуированными украинцами забросали камнями
4
"Европа эпохи средневековья" - Зеленский второй день стыдит украинцев
3
Протесты в Новых Санжарах: задержанным грозит до 8 лет тюрьмы
Голосов: 571
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua