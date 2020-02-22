Чемпіонат мира по биатлону: Пидгрушная вытянула сборную Украины на третье место в эстафете

Елена Пидгрушная вытянула сборную Украины

Тернополянка Елена Пидгрушная вытянула сборную Украины на третье место в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону. Первой была команда Норвегии, второй - Германии.

На первом этапе за сборную Украины бежала Анастасия Меркушина. И лежку, и стойку Настя закончила с одним дополнительным патроном и передала эстафету Юлии Джиме седьмой.

Юля немного притормозила на старте, так как имела два дополнительных патрона на лежке. Однако стойку Джима провела идеально - попала 5 с 5. Юля уже передала эстафету шестой.

На последний круг Елена вышла второй

Чуть не испортила все Вита Семеренко. Она использовала три дополнительных патрона на двух огневых рубежах, но резко сдала на третьем круге. В итоге - только 8 место.

И здесь сказала свое веское слово Елена Пидгрушная. Тернополянка отстреляла лежки с 5 патронов, а на стойке использовала только один дополнительный. На последний круг Елена вышла второй, но ее сумела догнать самая быстрая лыжница среди биатлонисток - немка Денис Херманн.

В итоге в Украине - бронзовая медаль. Это первая награда на чемпионате мира.

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В прошлом году Украина также завоевала бронзу в женской эстафете.