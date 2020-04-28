Чемпионат Франции не будет доигран из-за коронавируса

Франция стала первым топ-чемпионатом Европы, который досрочно завершит сезон.

Чемпионат Франции с футбола не будет доигран из-за пандемии коронавируса.

Лига 1 и Лига 2 вынуждены согласиться на окончательную остановку сезона 2019/20, утверждают ведущие французские издания RMCSport и L'Equipe.

"Крупные спортивные события не будут проводиться до сентября. Футбольный сезон-2019/20 не может быть восстановлен.

Можно будет заниматься некоторыми видами спорта на свежем воздухе, сохраняя правила дистанцирования, а вот командные и контактные виды спорта не вернутся к осени ", - заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

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В мае лига будет определять распределение мест по итогам текущего розыгрыша Лиги 1. Лидером турнирной таблицы является ПСЖ. "Марсель" и "Ренн" занимают 2 и 3 место соответственно.