Чемпиона "Формулы-1" сбила машина

Фернандо Алонсо провел в Формуле-1 17 сезонов. Фото: Reuters

Испанский пилот "Формулы-1" 39-летний Фернандо Алонсо попал в ДТП.

Алонсо ехал на велосипеде неподалеку от швейцарского Лугано, где его сбила машина, сообщает La Gazzetta dello Sport

Команда Alpine Renault, в которую испанец перешел перед чемпионатом в 2021-м подтвердила, что Алонсо попал в аварию.

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Испанца госпитализировали в местную больницу. У гонщика перелом челюсти и повреждения зубов. Состояние пилота оценивают как стабильное.

По окончании сезона-2018 Фернандо покинул "Формулу-1", но в середине 2020-го объявил о возвращении.

Фернандо Алонсо провел 17 сезонов в "Формуле-1", выступая за команды Renault, McLaren и Ferrari. В сезонах 2005 и 2006 становился чемпионом.