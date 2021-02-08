Показали 63-метровую яхту бывшего босса "Формулы-1"

Бывший босс "Формулы-1" 90-летний Берни Экклстоун несмотря на возраст живет на полную.

1 июля прошлого года у него родился сын Эйс, а теперь бизнесмен на пенсии купил себе новую игрушку - 63-метровую яхту Force Blue. Которая ему обошлась в $9 млн.

Она вошла в топ самых больших яхт мира под номером 78. Внутренняя отделка - как в королевском дворце: собственный спа и массажная комната, бар с джакузи на палубе, собственный винный погреб, тренажерный зал, спутниковое телевидение, сауна, турецкие бани, лифт, танцплощадка, комплект для глубоководного плавания, три водных мотоцикла.

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Технические характеристики впечатляют не меньше: на нее установлены два мотора Caterpillar мощностью по 1850 л каждый и бензобак на 150 тысяч литров - благодаря чему она способна плавать со скоростью до 16 узлов на расстояние в 1500 км. А еще яхта способна работать как ледокол.

Автор: Yachtworld.co.uk

Автор: Yachtworld.co.uk

Автор: Yachtworld.co.uk

Автор: Yachtworld.co.uk

Автор: Yachtworld.co.uk

Автор: Yachtworld.co.uk

Автор: Yachtworld.co.uk

Автор: Yachtworld.co.uk

Автор: Yachtworld.co.uk

Бернард Экклстоун - английский бизнесмен, ныне почетный президент FOM (Formula One Management) и FOA (Formula 1 Administration). Также владеет долей компании "Альфа Премии", материнской компании группы компаний Формула-1. До 23 января 2017 он был руководителем Формулы-1 в целом. Также был совладельцем футбольного клуба "Куинз Парк Рейнджерс" до продажи его Тони Фернандесу.