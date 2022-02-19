Чемпион Узбекистана оказался не по зубам. "Динамо" не забило в спарринге

Футболисты "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Четвертым соперником киевского "Динамо" на третьем сборе в Турции стал чемпион Узбекистана трех последних сезонов - ташкентский "Пахтакор".

Встреча прошла в субботу, 19 февраля, на арене Mardan Stadium, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Первый тайм запомнился большим количеством фолов. Динамовцы получили пять желтых карточек.

После перерыва на замену вышел Артем Беседин, который восстановился после травмы и начинает набирать форму.

Ближе к окончанию матча на поле появились Денис Попов и Руслан Нещерет. У обоих еще недавно были повреждения, но уже начинают получать игровое время.

На 81-й мин. каркас ворот спас ворота "Динамо" после дальнего удара игрока "Пахтакора".

В конце встречи Нещерет спас "Динамо" от пропущенного мяча, среагировав на удар с близкой дистанции - 0:0.

"Динамо" на втором сборе сыграло шесть матчей, в которых одержало пять побед и один раз сыграло вничью. На третьем зимнем сборе команда запланировала пять спаррингов. До "Пахтакора" киевляне победили "Кайрат", "Инджию" и "Валмиеру".