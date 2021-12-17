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Чемпион мира из "Динамо" поедет покорять Словакию

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Чемпион мира из &quot;Динамо&quot; поедет покорять Словакию
Цитаишвили теперь не будет играть за сборную УкраиныФото: "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили, который первую часть сезона провёл на правах аренды в одесском "Черноморце", попал в сферу интересов "Слована", сообщает Meta-ratings.com.ua.

По информации источника, словацкий клуб рассчитывает также пригласить футболиста в свои ряды на правах аренды, а затем выкупить у киевского "Динамо", предложив сумму в районе € 2 млн.

Все стороны находятся в стадии переговоров, и если предложение словацкого клуба устроит руководство киевского "Динамо", Цитаишвили может отправиться в чемпионат Словакии.

Цитаишвили – чемпион мира среди 20-летних в составе сборной Украині. Он забил гол в финале сборной Южной Кореи.

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В мае этого года Цитаишвили сменил украинское гражданство на грузинское. В первой части сезона Цитаишвили сыграл за "Черноморец" 13 матчей, в которых забил один мяч.

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18
декабря

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