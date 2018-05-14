Чемпион мира хочет драться с Ломаченко

Чемпион мира по версии WBC Майки Гарсия. Фото: SportOnline.ua

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсия заявил о желании встретиться на ринге с украинским обладателем титула WBA Василием Ломаченко.

Американский боксер (38 поединков среди профессионалов, 38 побед, 30 - нокаутом) похвалил украинского бойца за победу над Хорхе Линаресом, ради которой поднялся в весе.

"Я бы хотел драться с ним. Надеюсь, мы организуем бой в ближайшем будущем", - заявил Гарсия.

"Промоутер Ломаченко Боб Арум планирует провести поединок между своим клиентом и чемпионом WBO в легком весе Рэем Белтраном в августе. В случае победы украинец будет обладать двумя поясами в этой категории, как и американец, если тот победит обладателя титула IBF Роберта Истера.

Главным препятствием на пути организации объединительного поединка может стать то, что у потенциальных соперников разные телетрансляторы их боев. Кроме того, сам Арум хочет, чтобы Ломаченко в этом году встретился на ринге с экс-чемпионом мира Мэнни Пакьяо ", - сообщает nv.ua.

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Ломаченко нокаутировал Линарес в 10 раунде, тем самым установив мировой рекорд.