Чемпион Европы-1988 всю жизнь работает почтальоном

11 июня в Риме стартует 16-й чемпионат Европы по футболу. Вспоминаем о победителях предыдущих первенств. Восьмой по счету Евро впервые выиграла сборная Нидерландов.

Финал должен был проходить в Германии. Правда северные страны предложили провести первенство в Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. Но УЕФА не мог позволить себе допустить в финал сразу четыре сборные.

Советский Союз впервые за 16 лет пробился в финальную часть и лишь чудом не стал чемпионом Европы. Возможно, это справедливо: через несколько лет должен был рухнуть СССР, и всю его футбольную славу готовились украсть россияне.

После блестящей игры на Кубке мира -86 времени на размышления у сборной СССР не было. В отборе к Евро она попала в одну группу с чемпионами Европы, полуфиналистами двух последних мундиалей - сборной Франции. Однако теперь звезда Платини и его команды приближалась к закату. Французы демонстрировали блестящую игру в 1982, 1984 и 1986 годах. Но время брало свое. Завершили выступления в сборной нападающие Лякомб, Сикс, полузащитник Жиресс. Жана Тигана уговорили в последний момент. Сам Мишель Платини, которому исполнилось 31 год, пребівал в раздумьях. Собственно, в отборе к Евро-1988 Франция провалилась. Начало этому провала положила сборная СССР на "Парк де Пренс", обыграв хозяев в напряженной игре – 2:0. В дальнейшем сомнений в преимуществе подопечных Лобановского ни у кого не возникало - 5 побед и 3 ничьи вывели советскую сборную на первое место в группе. Костяк команды составляли игроки киевского "Динамо". Конечно, такого, как было в 1975 году, когда все 11 сборников были киевскими динамовцами, не повторилось. Обычно на поле выходили 7-8 киевлян.

Через несколько лет должен был рухнуть СССР, и всю его футбольную славу готовились украсть россияне

Фаворитами финального турнира считались сборные Нидерландов и ФРГ. После ничьей хозяев с молодыми итальянцами фаворитов стало трое - настолько игра Италии поразила специалистов. В той группе все стало на свои места уже после второго тура. Немцы и итальянцы синхронно победили датчан и испанцев. Избиение продолжилось в третьем туре. За счет лучшей разницы мячей группу выиграли хозяева. Итальянцы финишировали вторыми.

Вторую группу выиграла сборная СССР. Наученный горьким опытом мексиканского мундиаля, Валерий Лобановский не форсировал форму подопечных. В феврале сборная СССР проиграла на выезде Италии 1:4. Правда, в апреле выиграла у Аргентины - 4:2. Марадона сказал, что "русские сыграли, как бразильцы". Откуда было ему знать, что русские в той сборной почти не выходили на поле.

На Евро Валерий Васильевич решил рискнуть. Первые две игры сборная СССР проводила на фоне усталости. Удивительно, но даже в таком состоянии была обыграна команда Нидерландов - 1:0. Мяч во втором тайме забил Рац в одной из редких контратак. Голландцы имели такое преимущество, что за победу было стыдно.

В параллельной игре Англия неожиданно уступила Ирландии. В начале игры ирландцы забили гол, который оказался победным. Линекер и его партнеры ничего сделать не смогли.

Во втором туре Англия и Голландия выясняли, кто из них должен стать первым неудачником. Михелс наконец выпустил в стартовом составе Марко ван Бастена, который отблагодарил тренера тремя голами. Гол престижа Робсона уже ничего не решал. 3:1 - и Англия вылетает.

Марко Ван Бастен забил Англии трижды. Фото: Globallookpress

СССР свел вничью матч с Ирландией. Британцы открыли счет на 40 минуте, когда Велан попал в "девятку" ворот Дасаева. Игроки с зеленого острова еще дважды выходили один на один с советским голкипером. В одном из эпизодов Ринат сбил соперника ногами, но судья не поставил пенальти. А во втором тайме Протасов легко реализовал в гол свой выход на ворота голкипера Боннера - 1:1.

Первые две игры сборная СССР проводила на фоне усталости

Сборная СССР включила скорости тогда, когда никто не ожидал. Тренировочные нагрузки сбавили, и команда побежала. Третий тур начался с бесконечных атак советских футболистов на ворота английского голкипера Вудса. Уже на третьей минуте Алейников открыл счет. Впоследствии несколько возможностей потерял Протасов. Неожиданно Англия огрызнулась голом Адамса. Еще через несколько минут только штанга спасла Дасаева. Советы разозлились. Еще в первом тайме Михайличенко забил второй гол, а во втором Пасулько установил окончательный результат - 3:1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евро-84 Платини выиграл сам

В параллельной игре Голландия висела на волоске. Ирландцы держали оборону и ждали свистка арбитра. Ничья выводила их в полуфинал. Но Вим Кифт спас будущих чемпионов, забив головой на 82 минуте.

В полуфиналах фаворитами считались ФРГ и Италия. Но обе проиграли. Немцы и голландцы повторили финал Кубка мира 1974. Только на этот раз, пропустив первой, победила команда Михелса - 2:1. Победный гол Ван Бастен забил 88-й минуте.

Италия больше часа сопротивлялась тотальному прессингу советской сборной. Виалли имел шанс забить головой, но выручил Дасаев. Когда силы оставили молодых итальянцев, они поплыли. Литовченко дважды попадал в Барези, но с третьей попытки протолкнул мяч в ворота. Еще через несколько минут Протасов элегантно перебросил Дзенгу - 2:0.

Финальная игра не давала никаких оснований для беспокойства. СССР уверенно владел инициативой, и гол был вопросом времени. Однако в одной из голландских контратак Алейников, который заменял дисквалифицированного защитника Кузнецова, не уследил за Гуллитом - 0:1. Мы побежали отыгрываться. Беланов попал в штангу. А потом забил свой чудо-гол ван Бастен. Дасаев, кажется, не понял, как мяч залетел в ворота. Шанс спастись еще был, когда в штрафной вратарь сбил Гоцманова. Беланов, который бил пенальти так, что мяч летел по воздуху, неожиданно прижал его к земле. Ван Брекелен легко парировал удар. Впоследствии Игорь признается, что ворота в Мюнхене ему показались слишком низкими и он решил не рисковать. Так и закончили – 0:2.

Вратарь чемпионов Ханс Ван Брекелен играл до следующего Евро. Там уступил Дании в полуфинале в серии пенальти. На Кубке мира двумя годами ранее проиграл ФРГ в 1/8 финала. В общем сыграл за сборную 73 матча, что в те годы было очень много. Сейчас является членом наблюдательного совета в родном ПСВ.

Защитник ПСВ и сборной Нидерландов Берри Ван Арле выбился из представлений о бывших футболистов. В 1992 году, имея 30 лет и ничего не выиграв ни на Кубке мира, ни на Евро, он закончил карьеру в сборной. Впоследствии пришел на почту и устроился почтальоном.

- Денег во время карьеры я накопил немного и они рано или поздно закончатся, - объяснял. На этой работе Бери работает до сих пор.

Защитник Рональд Куман без особого успеха доиграл до Кубка мира-1994 в США, но трофеев больше не выигрывал. В 1989 году прошел протоптанной тропинке с ПСВ в "Барселону", где играл до 1995 года. Впоследствии вернулся в Нидерланды, но уже в "Фейеноорд", где отбегал еще два сезона.

Тренерская биография оказалась насыщенной. Здесь и "Аякс", "Бенфика", ПСВ, "Валенсия", два английских клуба - "Саутгемптон" и "Эвертон". Ну и любимая "Барселона", которую он тренирует сейчас. А между ними еще и была работа со сборной.

После Евро-88 Франк Райкаард перебрался в "Милан", где провел лучшие годы карьеры. Впоследствии вернулся в "Аякс". Тренировал "Барселону" (выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2006) и сборную Нидерландов. После 2014 года объявил о завершении тренерской карьеры.

Защитник Адри ван Тиггелен играл за "Андерлехт" до 1991 года. Затем вернусь на родину в ПСВ. Закончил карьеру в скромном Дордрехте. Тренировал еще менее скромные клубы. Сейчас работает скаутом "Спарты" из Роттердама.

Полузащитник Гералд Ваненбург играл за ПСВ до 1993 года. Затем на два года ездил в Японию а доигрывал во французском "Канне" и "Мюнхене-1860". Был тренером "Мюнхен" и ассистентом в нескольких нидерландских клубах.

Полузащитник Арнольд Мюрен имел на время Евро 37 лет. Однако именно он дал пас на Ван Бастена и тот забил чудо-гол в ворота Дасаева. Карьеру закончил в 1989 Работал тренером нескольких молодежных команд "Аякса". Вскоре Арнольду исполнится 70 лет.

Хавбек Ян Ваутерс играл за "Аякс" до 1991 года. Затем три сезона выступал в "Баварии". Доигрывал в ПСВ. Год 1997-98 тренировал "Аякс". Затем был помощником нескольких тренеров. Сейчас работает в системе "Фейеноорда".



После "Мехелена" старший брат Рональда Кумана - Эрвин поиграл по 4 сезона за ПСВ и "Гронинген". Со сборной попрощался в 1994 году. Тренировал на родине с небольшой командировкой в ​​Венгрию, где в 2008-10 возглавлял национальную сборную. Сейчас тренирует Оман.

За год до Евро форвард Рууд Гуллит выиграл "Золотой мяч". После "Милана" один из творцов победы на Евро пробовал себя в "Сампдории" и "Челси". Впоследствии неудачно тренировал этот клуб. Тренера из него не получилось, потому что он проваливался везде, даже в грозненском "Тереке". Последнее место работы - помощник Рональда Кумана в сборной.

После Евро форвард Марко Ван Бастен трижды выигрывал "Золотой мяч" - в 1988, 1989 и 1992 годах. С 1993 по 1995 пробовал залечить травму, но вынужден был завершить карьеру Тренировал Нидерланды на Евро-2008, но проиграл России в полуфинале. Впоследствии работал помощником тренера в АЗ и сборной.

Тренер Маринус Михелс после Евро-92 закончил карьеру в сборной. Читал лекции по футбольной тактики. Умер в 2005 после операции на сердце в бельгийском городе Алст.

Сборная Нидерландов больше никогда не играла в финалах Евро. Однако на Кубке мира-2010 "оранжевые" дошли до финала, где вновь уступили. На этот раз - сборной Испании