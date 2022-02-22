"Челси" собирается усилиться украинским футболистом

"Челси" рассматривает возможность трансфера защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмана.
"Синие" готовятся к уходу защитников Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, сообщает talkSPORT.
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Лондонцы, по всей видимости, бесплатно лишатся обоих центральных защитников в конце сезона.
Сезар Аспиликуэта также станет свободным агентом летом, поэтому наставник Томас Тухель очень ограничен в том, на кого делать ставку в следующем сезоне.
Представители "Челси" уже следили за игрой Килмана в крайнем матче.
В начале 2021 года Килман получил украинский паспорт и хотел играть за сборную Украины, ведь у родителей футболиста украинские корни.
Но ФИФА запретила защитнику защищать цвета Украины, потому что у него есть опыт выступлений за футзальную сборную Англии.
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