"Челси" собирается усилиться украинским футболистом

Макс Килман. Фото: ФК "Вулверхэмптон"

"Челси" рассматривает возможность трансфера защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмана.

"Синие" готовятся к уходу защитников Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, сообщает talkSPORT.

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Лондонцы, по всей видимости, бесплатно лишатся обоих центральных защитников в конце сезона.

Сезар Аспиликуэта также станет свободным агентом летом, поэтому наставник Томас Тухель очень ограничен в том, на кого делать ставку в следующем сезоне.

Представители "Челси" уже следили за игрой Килмана в крайнем матче.

В начале 2021 года Килман получил украинский паспорт и хотел играть за сборную Украины, ведь у родителей футболиста украинские корни. Но ФИФА запретила защитнику защищать цвета Украины, потому что у него есть опыт выступлений за футзальную сборную Англии.